Ο Ρεάλ ισοπέδωσε την Τενερίφη «σβήνοντας» το break

Η Ρεάλ Μαδρίτης όχι μόνο αντέδρασε μετά την ήττα της από την Τενερίφη στο Game 1 της σειράς των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος αλλά διέλυσε την αντίπαλό της με 118-83 στον δεύτερο αγώνα.

Οι Μαδριλένοι μπήκαν νωθρά στο ματς, επιτρέποντας στην Τενερίφη να προηγηθεί με 24-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με την Ρεάλ να πατάει... γκάζι στη συνέχεια κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενη με 45-51.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Μερένχες» κυριάρχησαν πλήρως και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη, ισοφαρίζοντας την σειρά σε 1-1 και πλέον απέχουν μια νίκη από την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Ο Μάριο Χεζόνια με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ για την Τενερίφη διασώθηκε ο Πάτι Μιλς με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 45-51, 65-85, 83-118