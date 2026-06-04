Έκλεισε στη Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο με 4 εκατ. ευρώ ετησίως!

Η Βιλερμπάν... τάραξε τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς «έκλεισε» τον Σιλβέν Φρανσίσκο, δίνοντάς του 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Όπως είχατε ενημερωθεί εδώ και καιρό από τις εκπομπές του SDNA, η γαλλική ομάδα αναμενόταν να ρίξει πολλά χρήματα στην αγορά το φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα το όνομα της Βιλερμπάν συνδεόταν με τον ηγέτη της Ζαλγκίρις, Σιλβέν Φρανσίσκο.

Το πρωί της Πέμπτης (4/6) το "BasketNews" έκανε λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και αργότερα την ίδια μέρα ήρθε η εξέλιξη από το "Eurohoops". Όπως αναφέρθηκε σχετικά, ο Φρανσίσκο έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τους Γάλλους και αναμένεται να λάβει 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Φυσικά, πρόκειται για το υψηλότερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ever στο γαλλικό μπάσκετ, με τον άλλοτε παίκτη του Περιστερίου να... κεφαλαιοποιεί την εκπληκτική σεζόν του (16,5 πόντοι, 2,9 ριμπάουντ, 6,5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς), που τον έφερε μέχρι την κορυφαία πεντάδα της Euroleague.

Θυμίζουμε πως πολλά δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου φέρνουν τη Βιλερμπάν στην pole position και για την απόκτηση του Αρμόνι Μπρουκς, με τον Τόνι Πάρκερ να παρουσιάζεται διατεθειμένος να αλλάξει πλήρως το status της ομάδας.