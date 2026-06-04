Έχασε στις λεπτομέρειες την πρωτιά ο Τεντόγλου

Ο Σαραμπογιούκοφ με φοβερό τελευταίο άλμα (8.26) πήρε την πρωτιά από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League της Ρώμης.

Την δεύτερη θέση πήρε στο Diamond League της Ρώμης ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα 8.24 ήταν πρώτος, μέχρι που ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, προσπέρασε με 8.26 και αναδείχθηκε νικητής.

Ο Τεντόγλου μετά τα εντυπωσιακά άλματα στο Σιαμέν και την Κύπρο έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ξεκίνησε με με πρώτο άλμα στο 7,93μ. και συνέχισε με καλύτερα άλματα στα 8,07μ και 8,11μ. Στην 4η προσπάθεια παρέμεινε στα 8,11μ και την 3η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Στο πέμπτο του άλμα ανέβηκε στα 8.20μ. Στο τελευταίο του άλμα πήγε στα 8.24μ. την τελευταία όμως προσπάθεια του Σαραμπογιούκοφ ο φωτεινός πίνακας έδειξε 8.26μ (-0.1) και ο Βούλγαρος «πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα» του Έλληνα.

Την τρίτη θέση πήρε ο Κουβανός, Λέστερ Λεσκάι Χοντελίν με άλμα 8.18, καθώς το τελευταίο του άλμα ήταν άκυρο.