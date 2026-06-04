Ρέτσος: «Στο β’ ημίχρονο ήμασταν λίγο κατώτεροι των περιστάσεων» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος σχολίασε το σύστημα με τριάδα στην άμυνα με το οποίο παρέταξε την Εθνική ο Γιοβάνοβιτς. Αποστολή στη Σουηδία: Γιώργος Φραδελάκης.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού στάθηκε στην εμφάνιση του β’ ημιχρονου τονίζοντας ότι η Εθνική ήταν «λίγο κατώτεροι των περιστάσεων».

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου.

«Ανέκαθεν παίζαμε τριάδα απλώς αλλάξαμε κάποιους παίκτες, σίγουρα δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα διότι είχαμε κατ’ εμέ τον έλεγχο του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του α’ ημιχρόνου. Στο β’ ημίχρονο ήμασταν λίγο κατώτεροι των περιστάσεων, σίγουρα θέλουμε να δείξουμε διαφορετικό πρόσωπο τουλάχιστον στο β’ ημίχρονο. Είναι φιλικό, κοιτάμε κάποια πράγματα, δοκιμάζουμε κάποια πράγματα και πρέπει να βρεθούμε πιο έτοιμοι για το επόμενο φιλικό».

Για το κίνητρο που είχαν οι διεθνείς. «Από τη πρώτη στιγμή που αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα αυτό. Είναι ο πρωταρχικός στόχος για όλους τους ποδοσφαιριστές, να βρεθούμε σε μια τελική διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα με αρκετά ποιοτικούς παίκτες. Σίγουρα θέλαμε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο, τουλάχιστον στο β’ ημίχρονο αλλά εντάξει δοκιμάζουμε πράγματα, έγιναν κάποια λάθη που δεν πρέπει να γίνονται ειδικά σε διοργανώσεις πο0υ κοστίζουνε. Προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι».

Για το αν θα ξαναπαίξει η Εθνική με τριάδα στην άμυνα είπε. «Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, καλά το ένιωσα, εμένα μου αρέσει και αυτή η θέση από εκεί και πέρα ο προπονητής θα αποφασίσει αν θα ακολουθήσει αυτό το σύστημα ή όχι. Εμείς η δουλειά μας είναι να το κάνουμε πράξη και να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό».