Τώρα κατάλαβαν όλοι τι σημαίνει… «δίνουμε το χέρι και φεύγουμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας και πολλοί διαστρέβλωσαν τα λεγόμενά του. Η απόδειξη πως όντως δίνει το χέρι του στους «νικητές» και αποχωρεί σαν πραγματικός κύριος.

Δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν παρεξηγηθεί. Αυτό φανερώνει η πράξη τουλάχιστον. Ο έμπειρος κόουτς του Ολυμπιακού και περήφανος εκφραστής του συλλόγου και όσων αυτός πρεσβεύει, είχε πει πως μετά από ήττες «δίνουμε το χέρι και φεύγουμε».

Πολλοί αμφισβήτησαν το γεγονός πως ο κόουτς συγχαίρει τους νικητές δίνοντας το χέρι και αποχωρώντας σαν κύριος. Θυμήθηκαν παλιότερες αντιδράσεις του με ύβρεις, έντονες κινήσεις, απειλητικέςσυμπεριφορές, «εκρήξεις» σε δηλώσεις.

Δύο στιγμές των τελευταίων εβδομάδων, έρχονται να αποδείξουν πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας λέει την αλήθεια. Η πρώτη είναι η χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επίσκεψη στο Μαξίμου. Η δεύτερη είναι η χειραψία με ύφος ικανοποίησης, με την Βάσω Τσαρούχα και συνολικά το τρίο των διαιτητών στο Game1 των τελικών.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, αναγνωρίζει τους νικητές. Καταλαβαίνει ποιες είναι οι αιτίες της νίκης. Από τη μία η κυβέρνηση, από την άλλη οι άνθρωποι με τη σφυρίχτρα που εφάρμοσαν την λογική των διαφορετικών κριτηρίων για να φτάσουμε στο 29-5 των βολών και όλες τις κρίσιμες αποφάσεις να τις βλέπουν «ερυθρόλευκες».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είναι απλά ένας προπονητής. Είναι ιδεολόγος. Κατά καιρούς ασχολείται από την ψυχολογία των αθλητών, μέχρι τη νοοτροπία του κόσμου. Ποτέ δεν ανέλυσε τις δικές του προσλαμβάνουσες, ή τη δική του παιδεία όμως. Στοιχεία που έχει υποδείξει ως «πρόβλημα» για αθλητή και φιλάθλους. Επειδή δεν του άρεσαν οι αποφάσεις και οι αντιδράσεις τους.

Ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες ενός δηλωμένου αριστερού, ο οποίος έχει αυτή την εικόνα στο Μέγαρο Μαξίμου; Ποια είναι η παιδεία που κουβαλά ο άνθρωπος που πρεσβεύει ιδεολογικά την ισονομία και την ισότητα σε κάθε τομέα της ζωής, αλλά επιβραβεύει χαμογελαστά και συγχαίρει τους διαιτητές που δεν επέδειξαν ισονομία, δεν είχαν ισότητα στον τρόπο σφυριγμάτων τους.

Στο βωμό της νίκης, του αποτελέσματος, θυσιάζονται οι ιδέες, οι φιλοσοφίες, οι αρχές που θεωρητικά πρεσβεύει ο καθένας. Η… δουλειά να γίνεται. Και στο τέλος της ημέρας, η μόνη ιδέα που πραγματικά εξυπηρετείται, είναι αυτή του Ολυμπιακού. Νίκη με κάθε τρόπο, χωρίς να ενδιαφέρει κανέναν πώς θα έρθει. Θα δικαιολογηθεί μετά με επιχειρήματα που θα γίνουν πιστευτά απ’ όσους υπηρετούν το ίδιο δόγμα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι πέρα για πέρα αληθινός: Ως οπαδός του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα μόνος του επέλεξε να τα ισοπεδώσει. Να τα ποδοπατήσει.

Κανείς δεν θα θυμάται πως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό έχοντας πλεονέκτημα λόγω διαβατηρίων και νατουραλιζέ κι έχασε με κάτω τα χέρια τον τελικό Κυπέλλου.

Κανείς δε θα θυμάται πως η Ρεάλ χωρίς κανέναν σέντερ, χρειάστηκε να «σφαγιαστεί» για να λυγίσει στον τελικό του Final Four.

Κανείς δεν θα θυμάται πως ο Παναθηναϊκός χωρίς Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και αναγκαστικά χωρίς Χουάντσο και με έναν διαθέσιμο σέντερ, χρειάστηκαν 29-5 βολές για να καμφθεί στο ΣΕΦ.

Ο Μπαρτζώκας όλα τα κάνει σωστά. Γιατί είναι οπαδός του Ολυμπιακού κι αυτό του δίνει αυτόματα ασυλία. Προπονητικά, ιδεολογικά, σηκώνει αρκετή συζήτηση, όμως δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Οι νίκες μετράνε. Γι’ αυτό συγχαίρει με όλη του την καρδιά τους πραγματικούς νικητές. Στο τέλος της σεζόν ο ΠΣΑΤ πιθανότατα θα τον βραβεύσει και ως προπονητή της χρονιάς. Ενώ ο Αταμάν θα είναι ένας Τουρκαλάς, με μουστάκι, άξεστος και άσχετος όπως τον έχουν βαφτίσει τα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ο Γιώργος όμως ως γνήσιος αριστερός είναι θιασώτης της κοινωνικής ισότητας. Είναι πασιφανές άλλωστε από τον τρόπο που κινείται πως πιστεύει ακράδαντα στην ισότητα, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, ενδεχομένως και στην αναδιανομή του πλούτου που αποτελεί βασική αρχή της αριστεράς…