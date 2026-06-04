Ισπανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για διπλό «μπαμ» του ΠΑΟΚ με Σιλντς και Μπιρτς!

Ο ΠΑΟΚ κάνει... all in στην αγορά και ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι με τον Σέιβον Σιλντς και τον Κεμ Μπιρτς.

Όπως διαβάσατε από το μεσημέρι μέσα από το SDNA, ο Ιταλός τεχνικός των «ασπρόμαυρων» της Θεσσαλονίκης δίνει βάρος στη θέση «3» και ψάχνει έναν ποιοτικό σκόρερ στην αγορά.

Όπως αναφέρουν, λοιπόν, στην Ισπανία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο... κυνήγι του Σέιβον Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο. Το συμβόλαιο του Δανού σμολ φόργουορντ ολοκληρώνεται μετά το φινάλε των ιταλικών πλέι οφ και στην Ιταλία αναφέρουν πως η ομάδα από το Μιλάνο θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, αλλά με μειωμένες αποδοχές.

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ψάχνει το... μπαμ, με έναν παίκτη 32 ετών, που στην Euroleague της σεζόν 2025-2026 είχε 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα.

Παράλληλα, τα ίδια σενάρια φέρνουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης και στο κατώφλι του Κεμ Μπιρτς. Ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, που πέρυσι κατέκτησε την Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε, μέτρησε 3,9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη φετινή Euroleague, υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.