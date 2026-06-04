Ισπανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για διπλό «μπαμ» του ΠΑΟΚ με Σιλντς και Μπιρτς!

Όπως διαβάσατε από το μεσημέρι μέσα από το SDNA, ο Ιταλός τεχνικός των «ασπρόμαυρων» της Θεσσαλονίκης δίνει βάρος στη θέση «3» και ψάχνει έναν ποιοτικό σκόρερ στην αγορά.
Όπως αναφέρουν, λοιπόν, στην Ισπανία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο... κυνήγι του Σέιβον Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο. Το συμβόλαιο του Δανού σμολ φόργουορντ ολοκληρώνεται μετά το φινάλε των ιταλικών πλέι οφ και στην Ιταλία αναφέρουν πως η ομάδα από το Μιλάνο θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, αλλά με μειωμένες αποδοχές.
Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ψάχνει το... μπαμ, με έναν παίκτη 32 ετών, που στην Euroleague της σεζόν 2025-2026 είχε 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα.
Παράλληλα, τα ίδια σενάρια φέρνουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης και στο κατώφλι του Κεμ Μπιρτς. Ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, που πέρυσι κατέκτησε την Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε, μέτρησε 3,9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη φετινή Euroleague, υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
🚨 EXCLUSIVA 🚨— La Central ACB (@LaCentralACB) June 4, 2026
⚫⚪ El PAOK tiene en su lista de fichajes a Shavon Shields y a Khem Birch según hemos podido saber.
➡️ El club griego dará un gran salto económico y busca hacer un proyecto lo más competitivo posible pudiendo incluso disputar la próxima edición de la Euroliga. pic.twitter.com/n6gvtnMZ3O