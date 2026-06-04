Συγκλονιστικός Φυλακούρης: «Έκοψα ένα κομμάτι από το χορτάρι της Λεωφόρου και το έβαλα σε γλάστρα στο σπίτι μου»

Σε μια τρομερή αποκάλυψη προχώρησε ο Τότης Φυλακούρης στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη «Πρωταγωνιστές», στο εκπληκτικό αφιέρωμα για το γήπεδο της Λεωφόρου.

Η εμβληματική μορφή του Τριφυλλιού, ξύπνησε μνήμες από το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού και αποκάλυψε ότι έκοψε ένα κομμάτι από το χορτάρι και το έβαλε σε γλάστρα στο σπίτι του.

«Υπάρχει μια λακούβα εκεί πέρα. Μπήκα πριν δύο μήνες όταν έφτιαχναν το γήπεδο, είχα ένα μαχαίρι και έκοψα λίγο από το χορτάρι και το έχω γλάστρα στο σπίτι μου, το έχω και το ποτίζω, δεν μπορώ συγκινούμαι.

Αυτό το γήπεδο είναι η διαδρομή μας, είναι το σπίτι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανατριχιαστική του αφήγηση ο Τότης Φυλακούρης, με εμφανή την συγκίνησή του.

O Tοτης Φυλακούρης, μάλιστα σε ερώτηση για το τι θα έκανε το γήπεδο της Λεωφόρου, έδωσε επική ατάκα, αναφέροντας: «Αν ο Θεός δεν με έκανε άσχημο και φτωχό, θα έφτιαχνα εδώ ένα μουσείο με φωτογραφίες όλων των παικτών του Παναθηναϊκού».