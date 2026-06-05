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Σημαντική κίνηση για τον Άρη: Πλησιάζει ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς!

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Πολύ κοντά στη ολοκλήρωση μιας σημαντική μεταγραφής βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη, καθώς πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας με τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ ήταν βασικό γρανάζι της Μπάγερν Μονάχου την φετινή σεζόν και ο Βασίλης Σπανούλης εισηγήθηκε θετικά για την απόκτησή του, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς είχε 11 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα στην Euroleague με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου με ποσοστό 44% στο τρίποντο.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο Ντιμιτρίγεβιτς θα έρθει στον Άρη για να αναλάβει τον ρόλο του βασικού πόιντ γκαρντ, με τον 28χρονο καλαθοσφαιριστή να έχει πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Σημαντική κίνηση για τον Άρη: Πλησιάζει ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς!