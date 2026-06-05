Σημαντική κίνηση για τον Άρη: Πλησιάζει ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς!

Πολύ κοντά στη ολοκλήρωση μιας σημαντική μεταγραφής βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη, καθώς πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας με τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ ήταν βασικό γρανάζι της Μπάγερν Μονάχου την φετινή σεζόν και ο Βασίλης Σπανούλης εισηγήθηκε θετικά για την απόκτησή του, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς είχε 11 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα στην Euroleague με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου με ποσοστό 44% στο τρίποντο.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο Ντιμιτρίγεβιτς θα έρθει στον Άρη για να αναλάβει τον ρόλο του βασικού πόιντ γκαρντ, με τον 28χρονο καλαθοσφαιριστή να έχει πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.