Χιλιάδες μηχανές φτάνουν στην Ηγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels

Η πόλη έχει αρχίσει ήδη να κινείται σε ρυθμούς μεγάλης μοτοσικλετιστικής διοργάνωσης, με ομάδες αναβατών να καταφθάνουν σταδιακά από διάφορες κατευθύνσεις

Χιλιάδες μηχανές φτάνουν από σήμερα στην Ηγουμενίτσα, τόσο μέσω του λιμανιού όσο και οδικώς, ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels, που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Δρεπάνου.

Η πόλη έχει αρχίσει ήδη να κινείται σε ρυθμούς μεγάλης μοτοσικλετιστικής διοργάνωσης, με ομάδες αναβατών να καταφθάνουν σταδιακά από διάφορες κατευθύνσεις, ενώ οι αφίξεις αναμένεται να κορυφωθούν αύριο το μεσημέρι, οπότε και είναι προγραμματισμένη η επίσημη έναρξη της συνάντησης.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα του thespro.gr στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου ομάδα μοτοσικλετιστών αποβιβάστηκε από το πλοίο Venezia, προερχόμενο από την Ιταλία. Οι μηχανές βγήκαν οργανωμένα από τον χώρο του λιμανιού και κινήθηκαν προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας την πρώτη δυνατή εικόνα από το κύμα αφίξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, μοτοσικλετιστές φτάνουν και οδικώς, με την κίνηση να γίνεται αισθητή στους βασικούς δρόμους που οδηγούν προς την Ηγουμενίτσα και το Δρέπανο. Η παρουσία των μηχανών, των αναβατών και των οργανωμένων ομάδων δίνει ήδη ξεχωριστό χρώμα στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η διεθνής συνάντηση των Hells Angels αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από διάφορες χώρες, με το Δρέπανο να αποτελεί το βασικό σημείο της διοργάνωσης. Ξενοδοχεία, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής κινούνται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς η προσέλευση των επισκεπτών συνεχίζεται.

Οι Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης, ιδιαίτερα στο λιμάνι, στους δρόμους πρόσβασης και στην περιοχή του Δρεπάνου.

Η εικόνα με τις εκατοντάδες μηχανές να φτάνουν στην Ηγουμενίτσα από θάλασσα και στεριά δείχνει πως η πόλη μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για μία από τις μεγαλύτερες μοτοσικλετιστικές συγκεντρώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στην περιοχή.

Πηγή: newsbomb.gr