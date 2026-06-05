Ο Τραμπ θα παρακολουθήσει το Game 3 των τελικών του ΝΒΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει το παρών στο Madison Square Garden για τον τρίτο τελικό του NBA, ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι αποδέχθηκε την πρόταση του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν και θα δώσει το παρών στο Game 3 των ΝΒΑ Finals που θα διεξαχθεί στο ιστορικό MSG τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6, 3:30).

President Donald Trump will attend the New York Knicks-San Antonio Spurs Game 3 of the NBA Finals at Madison Square Garden on Monday night. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2026

Για την παρουσία του Αμερικανού πρόεδρου στο Game 3 των τελικών του NBA, εξέδωσε δήλωση και ο κομισάριος της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απόλυτα Νεοϋορκέζος. Είμαι ενθουσιασμένος που ένας ακόμα Νεοϋορκέζος θέλει να συμμετάσχει στον ενθουσιασμό και τη χαρά γύρω από αυτή την ομάδα των Νικς», ανέφερε.