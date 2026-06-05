Υπέγραψε στην Αλ Σαντ ο Ρομανιόλι

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που είναι στον πάγκο της Αλ Σαντ στο Κατάρ από τον περασμένο Νοέμβριο, θέλει να ενισχύσει την άμυνα της και εισηγήθηκε την απόκτηση του συμπατριώτη του.

Ο Αλέσιο Ρομανιόλι έχει συμβόλαιο με τη Λάτσιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα «Gazzetta dello sport» μίλησε με τον συμπατριώτη του προπονητή και αποφάσισε να μετακομίσει στη Μέση Ανατολή.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Σαντ, με ετήσιες αποδοχές περίπου στα επτά εκατ. ευρώ, ενώ η ομάδα της Ρώμης θα βάλει στα ταμεία της πέντε εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του.

Ο Ρομανιόλι τα τελευταία 14 χρόνια αγωνίστηκε μόνο εντός ιταλικών συνόρων σε Ρόμα, Σαμπντόρια (δανεικός), Μίλαν και Λάτσιο. Επίσης έχει 13 συμμετοχές και δύο γκολ με τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας.