Σεισμός 3,3 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 03:09.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε ξημερώματα της Παρασκευής (5/6) στις 03:09, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,6 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 17 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

3,3 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 3 χλμ., και επίκεντρο τα 18 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Πηγή: newsbomb.gr