Απίστευτο: O Τσάνινγκ Τέιτουμ έγινε... σωσίας του Χάαλαντ! (pics+vid)

Οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να κινούνται στον ρυθμό του Mundial και ο πασίγνωστος ηθοποιός αποφάσισε να υποδυθεί τον Νορβηγό στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι.

Η αποστολή της Νορβηγίας βρίσκεται ήδη στην Αμερική για την προετοιμασία της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο πλαίσιο καμπάνιας του χορηγού ένδυσης των «Βίκινγκ», ο Τσέινινγκ Τέιτουμ υποδύθηκε τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο πασίγνωστος ηθοποιός έγινε... σωσίας του αστέρα της Νορβηγίας και συμμετείχαν μαζί στην δημιουργία του video, με τους δύο τους να δείχνουν ότι απόλαυσαν αυτή την ιδιαίτερη συνεργασία τους.