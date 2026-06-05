Απίστευτο: O Τσάνινγκ Τέιτουμ έγινε... σωσίας του Χάαλαντ! (pics+vid)

Η αποστολή της Νορβηγίας βρίσκεται ήδη στην Αμερική για την προετοιμασία της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο πλαίσιο καμπάνιας του χορηγού ένδυσης των «Βίκινγκ», ο Τσέινινγκ Τέιτουμ υποδύθηκε τον Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ο πασίγνωστος ηθοποιός έγινε... σωσίας του αστέρα της Νορβηγίας και συμμετείχαν μαζί στην δημιουργία του video, με τους δύο τους να δείχνουν ότι απόλαυσαν αυτή την ιδιαίτερη συνεργασία τους.
Channing Tatum is Erling Haaland’s body double in Nike’s new World Cup film 😂🎥 pic.twitter.com/w94MwNtjrX— JustFreshKicks (@JustFreshKicks) June 4, 2026