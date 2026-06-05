Αλαφούζος: «Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στο νέο γήπεδο»

O ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», μίλησε για τον Βοτανικό, τα λάθη που έγιναν σε επίπεδο προπονητών αλλά και τους λόγους που ανέλαβε τα ηνία του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος:

«Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή για το Βοτανικό. Έρχεται η μισή σκεπή. Τον Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή. Θα ονομάσουμε διαφορετικά το Βοτανικό, δεν το λέμε ακόμα. Είναι καλό το όνομα νομίζω. Αισιόδοξος δεν είμαι γενικά, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι.

Όλα αυτά θα συνεισφέρουν στην αγωνιστική επίδοση. Κάναμε λάθη κυρίως σε επίπεδο προπονητών, αλλά είμαστε καλά τώρα. Για να μη λέω μεγάλα λόγια. Το ΟΑΚΑ είναι γήπεδο φτιαγμένο για στίβο. Εμείς φτιάχνουμε ποδοσφαιρικό γήπεδο και τηρούμε τους κανονισμούς της UEFA. Είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο, όμοιό του δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα.

Μπαίνω στη Λεωφόρο από την Τρίτη Δημοτικού. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και εγώ ήμουν πάντοτε της αντίδρασης. Έφαγα αποβολή από το σχολείο για να δω τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στη Λεωφόρο. Ζήτησα άδεια για να πάω στο γήπεδο. Ευχαριστήθηκα τον αγώνα. Η μεγάλη μου αγάπη ήταν ο Οικονομόπουλος, ο Καψής, ο Γραμμός, ο Δομάζος, ο Ελευθεράκης, ο Φυλακούρης.

Δεν ήθελα να πέσει ο Παναθηναϊκός στην 4η εθνική. Όταν έμεινε ορφανός ο Παναθηναϊκός, πίστευα ότι μπορούσαμε να φτιάξουμε μια εταιρία λαϊκής βάσης. Απέτυχε η προσπάθεια, έφυγαν όλοι. Σε ακολουθούν τα χρέη μιας ομάδας. Έμεινα μόνος μου. Προσπάθησα να σώσω τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει τουλάχιστον 2 εκατ. φιλάθλους».