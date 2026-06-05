Χαμός με τον Χάμες Ροντρίγκες στην Κολομβία: Σνόμπαρε την κόρη του προέδρου της χώρας (vid)

Μεγάλος σάλος έχει προκληθεί στην Κολομβία, με μια κίνηση που έκανε ο Χάμες Ροντρίγκες κατά την αποχώρηση της αποστολής, για το Mundial.

Οι Κολομβιανοί διεθνείς αναχώρησαν για τις ΗΠΑ, προκειμένου να προετοιμαστούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο πρόεδρος της χώρας, Γκουστάβο Πέτρο διοργάνωσε μια μικρή τελετή.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας έδινε δώρα στους διεθνείς της χώρας και τους εύχονταν καλή επιτυχία, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Αντονέλα, που είναι και αυτή ποδοφαιρίστρια.

Η νεαρή, μάλιστα όταν είδε τον Χάμες Ροντρίγκες του ζήτησε να βγουν μια φωτογραφία, όμως ο πολύπειρος χαφ την σνόμπαρε κοιτώντας την υποτιμητικά, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κολομβία.

Ο Χάμες Ροντρίγκες δέχεται σκληρή κριτική από τους συμπατριώτες του για την κίνησή του και οι αναρτήσεις στα social media έχουν πάρει «φωτιά» με σχόλια κατά του έμπειρου μεσοεπιθετικού.

#deportes🚨 Críticas a James Rodríguez por negarle la mano a la hija del presidente, Antonella Petro, durante despedida de la Selección Colombia. pic.twitter.com/cHCy4IxOau — EL PILÓN (@El_Pilon) June 4, 2026