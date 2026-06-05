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Χαμός με τον Χάμες Ροντρίγκες στην Κολομβία: Σνόμπαρε την κόρη του προέδρου της χώρας (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Μεγάλος σάλος έχει προκληθεί στην Κολομβία, με μια κίνηση που έκανε ο Χάμες Ροντρίγκες κατά την αποχώρηση της αποστολής, για το Mundial.

Οι Κολομβιανοί διεθνείς αναχώρησαν για τις ΗΠΑ, προκειμένου να προετοιμαστούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο πρόεδρος της χώρας, Γκουστάβο Πέτρο διοργάνωσε μια μικρή τελετή.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας έδινε δώρα στους διεθνείς της χώρας και τους εύχονταν καλή επιτυχία, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Αντονέλα, που είναι και αυτή ποδοφαιρίστρια.

Η νεαρή, μάλιστα όταν είδε τον Χάμες Ροντρίγκες του ζήτησε να βγουν μια φωτογραφία, όμως ο πολύπειρος χαφ την σνόμπαρε κοιτώντας την υποτιμητικά, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κολομβία.

Ο Χάμες Ροντρίγκες δέχεται σκληρή κριτική από τους συμπατριώτες του για την κίνησή του και οι αναρτήσεις στα social media έχουν πάρει «φωτιά» με σχόλια κατά του έμπειρου μεσοεπιθετικού.

Χαμός με τον Χάμες Ροντρίγκες στην Κολομβία: Σνόμπαρε την κόρη του προέδρου της χώρας (vid)