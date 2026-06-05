Η Ακτή Ελεφαντοστού «πάγωσε» τη Γαλλία - Γκέλα και για Ισπανία κόντρα στο Ιράκ!

Σημαντικές... εκπλήξεις μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εκκίνηση του Μουντιάλ 2026 είχε ο κύκλος διεθνών φιλικών αναμετρήσεων της Πέμπτης (4/6).

Η Ακτή Ελεφαντοστού «πάγωσε» τη Γαλλία στο «Stade de la Beaujoire» του Ναντ στο προτελευταίο τεστ των «τρικολόρ» πριν από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Οι Γάλλοι που παρατάχθηκαν με τη (θεωρητικά) βασική ενδεκάδα τους, προηγήθηκαν στο 45' με τον Τσερκί, όμως οι Ιβοριανοί «γύρισαν» το σκορ στο δεύτερο μέρος και πήραν μία νίκη ψυχολογίας με τα γκολ των Γκουελά Ντουέ (53') και Ντιαλό (84').

Μίνι-έκπληξη σημειώθηκε και στο «Estadio Municipal de Riazor» της Λα Κορούνια, όπου η Ισπανία έμεινε στο ισόπαλο 1-1 με το Ιράκ. Ο Φεράν Τόρες έδωσε προβάδισμα στο 16' για τους Ισπανούς, όμως οι Ιρακινοί έφεραν το ματς στα ίσα με τον Ντοσκί στο 27'.