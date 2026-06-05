Έριξε «βόμβα» ο Πέρεθ: «Θα κάνω πρόταση 150 εκατ. ευρώ για παίκτη... Galactico»!

Ο προεκλογικός πυρετός συνεχίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να ρίχνει «βόμβα» για μεταγραφή παίκτη επιπέδου Κριστιάνο Ρονάλντο και Κακά, σε μια από τις εξαγγελίες του.

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, σε προεκλογική ομιλία του αποκάλυψε ότι έχει αποσπάσει την υπογραφή των Ντάμφρις, Κονατέ και Μουρίνιο και προκάλεσε σεισμό με όσα ανέφερε για την μεταγραφή... Galactico που επιχειρεί να κλείσει.

«Έχουμε πάρει την υπογραφή του Ντάμφρις. Ακολουθούν Μουρίνιο και Κονατέ. Θα στείλω πρόταση 150 εκατ. ευρώ την Τρίτη για ποδοσφαιριστή ομάδας Champions League. Θα είναι πρόταση ρεκόρ», ανέφερε αρχικά ο Πέρεθ.

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το όνομα απάντησε: «Όχι δεν θα είναι ο Μάικλ Ολίσε, είναι υπέροχος παίκτης, αλλά δεν είναι αυτός. Ούτε ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Δεν θα είναι ούτε ο Χάρι Κέιν, ούτε ο Τζερεμί Ντοκού.

Δεν είναι παίκτης της Premier League, θα είναι παίκτης επιπέδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά. Θα είναι Galactico (σ.σ. αστέρας). Δεν είναι αμυντικός. Μπορεί να είναι μέσος ή επιθετικός».