Τζόλης: «Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας...»

Ο Χρήστος Τζόλης χαρακτήρισε «θετική» την εικόνα της Εθνικής στο 3-5-2 κόντρα στη Σουηδία.

Η Εθνική έχασε αρκετές ευκαιρίες και στο τέλος πήρε φιλική ισοπαλία από τη Σουηδία στο φινάλε των καθυστερήσεων.

Ο Χρήστος Τζόλης στάθηκε στις ευκαιρίες της Εθνικής και στην εικόνα της στο 3-5-2 με το οποίο την παρέταξε για πρώτη φορά επί των ημερών του ο Ιβ΄παν Γιοβάνοβιτς.

Οι δηλώσεις του.

«Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο της Σουηδίας πριν πάει Μουντιάλ. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Είναι μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για εμάς και τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία».

Για το φιλικό με την Ιταλία, την Κυριακή στο Παγκρήτιο, είπε: «Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα με πέρσι στα δύο φιλικά στο Παγκρήτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύς κόσμος. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί για να υπάρχει στήριξη και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να τελειώσουμε όμορφα τη ποδοσφαιρική σεζόν στην Εθνική Ελλάδας».