Ιραόλα: «Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το Άνφιλντ»

Ο Άντονι Ιραόλα μετά την επισφράγιση της συμφωνίας του με την Λίβερπουλ, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος προπονητής των «reds».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα αισθήματα του από το Άνφιλντ: «Ήμουν από την άλλη πλευρά – θυμάμαι ακόμα το γκολ που σημείωσε ο Φεντερίκο Κιέζα στο τέλος του πρώτου αγώνα της σεζόν! Ήμασταν εκεί με το 2-2 σκεπτόμενοι ότι πιθανώς θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι. Σκόραρε και το γήπεδο εξερράγη. Ήταν τρελό, έτσι δεν είναι;

Θέλω τώρα να το νιώσω αυτό από την άλλη πλευρά. Στην αρχή, όταν φτάνεις σε οποιαδήποτε ομάδα, νομίζω ότι πρέπει να αποδείξεις λίγο τον εαυτό σου. Πρέπει να κερδίσεις και το δικαίωμα να ανήκεις κάπου. Θέλω να το κάνω αυτό το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορώ να γιορτάσω μαζί τους και να μπορώ να συμμετέχω σωστά σε αυτούς τους εορτασμούς.

Για μένα, το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τα συναισθήματα. με το πάθος. Είμαι μάλλον αρκετά ψύχραιμος, στη ζωή μου αρκετά λογικός, θα έλεγα. Αλλά είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινάει το παιχνίδι, όταν πρέπει να πανηγυρίσεις ένα γκολ, κάτι υπάρχει μέσα σου, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι αυτή η εσωτερική ενέργεια, τη χρειάζεσαι ως παίκτης, τη χρειάζεσαι ως οπαδός, τη χρειάζεσαι ως προπονητής. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το Άνφιλντ».

Για τις φιλοδοξίες του στο Μέρσεϊσαϊντ: «Νομίζω ότι η Λίβερπουλ μου δίνει την ευκαιρία να προπονώ κορυφαίους παίκτες και οι κορυφαίοι παίκτες σου δίνουν την ευκαιρία να παλέψεις για τίτλους. Να κερδίσεις τίτλους. Προφανώς, όταν φτάνεις σε ένα μέρος, δεν μπορείς να υποσχεθείς τα πάντα. Δεν μπορείς να υποσχεθείς. Αλλά είναι αλήθεια ότι καταλαβαίνω πού έρχομαι και τι αναμένεται».