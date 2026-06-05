Με πρωταγωνιστή τον Ντάουμπε ο Απόλλων Σμύρνης πήρε την τρίτη θέση

Στο Σεράφειο ολοκληρώθηκε απόψε το φετινό πρωτάθλημα της Waterpolo League ανδρών, με τον Απόλλωνα Σμύρνης να επικρατεί 19-16 της Βουλιαγμένης και με 2-1 νίκες στη σειρά των «μικρών τελικών», να κατακτά την τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

Σε ένα ματς που και πάλι είχε ως κύρια χαρακτηριστικά τις δυνατές μονομαχίες και τις πάρα πολλές αποβολές, η «Ελαφρά ταξιαρχία» είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και ξέφυγε με 15-11, στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Ο ΝΟΒ, με πρωταγωνιστή τον Σεμίρ Σπάχιτς, μείωσε σε 16-15, αλλά ο Νίκος Μητράκης απέτρεψε την ισοφάριση σε σουτ του Καστρινάκη στον παίκτη παραπάνω, ο Καπότσης σκόραρε στην κόντρα και οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη.

Σε προσωπικό επίπεδο, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μία εντυπωσιακή μονομαχία του Χανς Ντάουμπε και του Δημήτρη Χατζή, με τον Αμερικανό να σημειώνει οκτώ τέρματα και τον 18χρονο διεθνή επτά.

Με την κατάκτηση της τρίτης θέσης, ο Απόλλωνας εξασφάλισε απευθείας θέση στους ομίλους του Euro Cup της επόμενης σεζόν, ενώ η Βουλιαγμένη θα δώσει προκριματικά στην ίδια διοργάνωση.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 2-4, 6-3, 5-5

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 8, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 2, Σάρρος.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 7, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 1, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 4, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος.