Γεωργίου: «Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει και ευρωπαϊκούς στόχους, εξελίχθηκα μαζί με την ομάδα»

Ο assistant coach της ΑΕΚ Λάρνακας, Θανάσης Γεωργίου, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος Κύπρου από την ομάδα του.

Αναλυτικά είπε:

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Τα τελευταία 10 χρόνια μονοπωλεί το ενδιαφέρον η σειρά ανάμεσα σε ΑΕΚ Λάρνακας και Κεραυνό Στροβόλου. Τη μία χρονιά κέρδιζε η μία ομάδα το πρωτάθλημα, την επόμενη η άλλη. Ομάδες με ποιότητα, με βάθος στο ρόστερ, με πολύ οργανωμένες διοικήσεις, με στόχους, ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Φέτος ήταν η χρονιά που έγινε το διαφορετικό. Η μία εκ των δύο πήρε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα, πράγμα που έχει να συμβεί 10 χρόνια και θεωρείται κάτι πολύ μεγάλο».

Για το πώς διαχειρίστηκαν την ήττα στο Κύπελλο από τον Κεραυνό Στροβόλου: «Ως το Κύπελλο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 17-0 ρεκόρ στο πρωτάθλημα. Η ήττα στο Κύπελλο… μας τάραξε, διότι την ακριβώς επόμενη αγωνιστική χάσαμε πάλι απ’ την ίδια ομάδα. Κάναμε, δηλαδή, δύο σερί ήττες απ’ τον Κεραυνό. Εκεί περάσαμε μια μικρή κρίση, αλλά αυτό μόνο καλό μας έκανε, γιατί ψάξαμε τα αίτια, τι πρέπει να διορθώσουμε και μας συσπείρωσε. Συνεχίσαμε μια πολύ πιο ανοδική πορεία μετέπειτα».

Για το όραμα των ανθρώπων της ΑΕΚ Λάρνακας: «Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι ένα ιστορικό σωματείο, ίσως το πιο ιστορικό στην Κύπρο, με πολύ μακρά ιστορία. Τα τελευταία χρόνια θέλει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Κύπρου και μόνο αυτός είναι ο στόχος. Σιγά-σιγά, όμως, βλέπω κι εγώ ως νέος σχετικά στην ομάδα πως θέλει να κάνει μια κατάσταση προς την Ευρώπη, να δει λίγο πιο σοβαρά τη συμμετοχή της στους ομίλους του FIBA Europe Cup ή στα προκριματικά του BCL, εκεί που παίζει η πρωταθλήτρια ομάδα της Κύπρου. Η οικογένεια Λευκαδίτη, η διοίκησης της ομάδας δηλαδή, θέλει το καλύτερο για την ΑΕΚ Λάρνακας. Δουλεύει σε πολύ υψηλά για το νησί πρότυπα, που δεν τα συναντάς εύκολα στην Κύπρο. Όλος ο οργανισμός είναι προς μια πολύ καλή κατεύθυνση».

Για τη στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ Λάρνακας τη φετινή σεζόν: «Ευτυχώς η ΑΕΚ Λάρνακας έχει και ποδοσφαιρική βάση, διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, το μπάσκετ είναι σε δεύτερη μοίρα εδώ. Είδαμε μία πρωτόγνωρη κοσμοσυρροή στο γήπεδό μας στα play-offs, που, απ’ ό,τι μού είπαν και οι άνθρωποι της ομάδας, δεν είχε προηγούμενο, ειδικά και σε σειρά ημιτελικών. Όλη τη σεζόν το γήπεδο ήταν… άδειο, είχε 30-40 άτομα και ξαφνικά είδαμε να γεμίζει με 4 χιλιάδες κόσμο. Αυτό δημιουργεί και μια… αναστάτωση στη δική μας ομάδα όταν δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε τέτοια περιβάλλοντα. Φάνηκε πολύ και σε συγκεκριμένα παιχνίδια».

Για το πώς βίωσε τη διετία του στην ΑΕΚ Λάρνακας: «Εγώ ήρθα ως νέος και σχετικά άπειρος στην ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Ήταν πολύ σημαντικό να συνεργαστώ με τον πρώτο προπονητή, τον Χριστόφορο Λειβαδιώτη, που ήταν και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Κύπρου. Η πρώτη χρονιά ήταν σαν ένα σχολείο για ‘μένα, να μπω λίγο βαθιά σε ένα υψηλό επίπεδο ανδρικού μπάσκετ και να δω ακριβώς πώς λειτουργεί το πράγμα. Προοδευτικά, τη δεύτερη σεζόν ήμουν πολύ πιο άνετος, ανέλαβα μεγαλύτερο ρόλο και περισσότερες ευθύνες στην ομάδα. Εξελίχθηκα κι εγώ μέσα απ’ την εξέλιξη της ομάδας».

Για το αν ο ίδιος θα παραμείνει στην ομάδα: «Το συμβόλαιό μου έληξε. Ακόμα δεν έχουμε κάνει κουβέντες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ πως υπάρχει μια καλή αύρα, αλλά πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες κουβέντες και συζητήσεις. Δε λέω “όχι” σε επιστροφή στην Ελλάδα. Όλα είναι ανοιχτά».

Για το στυλ μπάσκετ που παίζεται στην Κύπρο: «Στην πρώτη κατηγορία, κάθε ομάδα δικαιούται μέχρι τέσσερις μη Κύπριους, ξένους δηλαδή. Αυτό βοηθάει να παίζουμε λίγο πιο γρήγορα, να υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο στην ομάδα, ωστόσο βγάζει εκτός έναν πολύ μεγάλο παράγοντα, που είναι οι φίλαθλοι στις κερκίδες. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο, διότι δεν υπάρχει έντονα το κυπριακό στοιχείο. Βλέπουμε παίκτες να παραγκωνίζονται για να παίζουν οι ξένοι και αυτό δε δίνει κίνητρο στον κόσμο να έρθει να στηρίξει. Το μπάσκετ σίγουρα θα γίνει πιο γρήγορο, θέλουμε ν’ ακολουθούμε την εξέλιξη του αθλήματος. Μπορεί σε 10-15 χρόνια το κυπριακό να είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν πρωταθλήματος».

Για το πώς επηρέασε το μπάσκετ της Κύπρου το περασμένο Ευρωμπάσκετ: «Το Ευρωμπάσκετ σίγουρα έδωσε μια ώθηση παραπάνω, κυρίως σε επίπεδο ακαδημιών. Έχουμε μια μικρή αύξηση παιδιών σε όλη την Κύπρο λόγω της παραπάνω δημοσιότητας που πήρε το άθλημα. Ήρθαν αθλητές παγκοσμίου αναγνώρισης και φήμης στο νησί. Ήταν πρωτόγνωρα πράγματα για την Κύπρο. Σε επίπεδο Α’ κατηγορίας ανδρών, δεν είχε κάποια επιρροή. Θεωρώ πως πρέπει ν’ αλλάξουν άλλα πράγματα ώστε να προχωρήσει το προϊόν και να εξελιχθεί».