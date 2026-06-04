Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη έκανε... περίπατο κόντρα στη Μακάμπι Ρισόν (96-83) και προκρίθηκε στους «4» του πρωταθλήματος στο Ισραήλ.

Η ομάδα από το Τελ Αβίβ έκανε το 2-1 στη σειρά με μια επιβλητική εμφάνιση και «έκλεισε» το εισιτήριό της για τα ημιτελικά. Εκεί την περιμένει η Χάποελ Ιερουσαλήμ, για μια αμφίρροπη σειρά που αναμένεται να έχει μεγάλη ένταση.

Θυμίζουμε πως το άλλο ζευγάρι της «4άδας» είναι το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Ρισόν.

Στο Game 3 των προημιτελικών, λοιπόν, ο Ιτούδης στηρίχθηκε στους Βασίλιε Μίσιτς (23π., 7ασ.), Τζόναθαν Μότλεϊ (22π.), Γιαμ Μάνταρ (17π., 4ασ.) και οι γηπεδούχοι... έκαναν τη δουλειά δίχως να προβληματιστούν.