Μανδάς: «Ήταν ένα παιχνίδι που δοκιμάσαμε καινούργια πράγματα»

Ο Χρήστος Μανδάς μίλησε για την φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σουηδία, τονίζοντας ότι ήταν μια ευκαιρία για τους παίκτες της Εθνικής να δοκιμάσουν ένα καινούργιο σύστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία: «Ήταν ένα παιχνίδι που δοκιμάσαμε καινούργιο σύστημα και καινούργια πράγματα. Ήμασταν σε καλό επίπεδο στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.

Σε κάποια σημεία δεν ήμασταν καλοί, δεν μας βγήκε, αλλά λογικό λόγω της αλλαγής του συστήματος. Φάνηκε πόσο πολύ το θέλουμε με τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ (σ.σ του Μασούρα), ότι όλοι μαζί είμαστε μια γροθιά».

Για την αλλαγή συστήματος: «Είναι μία ερώτηση για τον προπονητή, εκείνος θα αποφασίσει. Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει».