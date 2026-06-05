Μπενφίκα: «Κάθε κίνηση της Ρεάλ για τον Μουρίνιο απαιτεί πληρωμή της ρήτρας των 15 εκατ. ευρώ»

Mε ανακοίνωσή της προς τη ρυθμιστική αρχή της πορτογαλικής κεφαλαιαγοράς (CMVM), η Μπενφίκα ανέφερε ότι ο Πέρεθ έχει δηλώσει, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης στις 7 Ιουνίου, τη «σταθερή πρόθεσή» του να προσλάβει τον Μουρίνιο σε περίπτωση επανεκλογής του.
«Σε περίπτωση που προκύψει αυτό το ενδεχόμενο, η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί έναντι ποσού 15.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του ισχύοντος συμβολαίου εργασίας στον αθλητικό τομέα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Μπενφίκα.
Ο Μουρίνιο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα έως τον Ιούνιο του 2027, ενώ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Μπενφίκα του έχει ήδη προτείνει την ανανέωσή του.