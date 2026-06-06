Buzzer beater πίσω από το ταμπλό από τον Καλάθη (vid)

Εντυπωσιακό buzzer beater από τον Νικ Καλάθη στον δεύτερο τελικό της Αδριατικής Λίγκας.

Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν, πρόσφερε μια στιγμή υψηλής μπασκετικής ποιότητας στον δεύτερο τελικό της Αδριατικής Λίγκας απέναντι στην Ντουμπάι.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και με τον χρόνο να τελειώνει, η μπάλα έφτασε στα χέρια του στη γωνία. Εκεί, με προσωπική ενέργεια έφτασε σε ένα δύσκολο σημείο, ωστόσο είχε την οξυδέρκεια και ψυχραιμία να εκτελέσει πίσω και πάνω από το ταμπλό, συνδυάζοντας τεχνική, έμπνευση και ταχύτητα σκέψης.

Δείτε την ενέργεια του Καλάθη: