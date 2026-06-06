Κρήτη: 27χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου - Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, με θύμα έναν 27χρονο.

Σύμφωνα με το ekriti, ο νεαρός άνδρας ηλεκτροπληξία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν καθ’ οδόν, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 27χρονου.

Άμεσα ενημερώθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος συνάντησε το ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και ανέλαβε τη συνοδεία του ασθενούς μέχρι το νοσοκομείο.

Ο 27χρονος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ λίγο μετά τις 14:00, όπου παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Πηγή: iefimerida.gr