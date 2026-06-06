Ο Γιάννης είναι στο Πριγκιπάτο και η Μονακό τον κάλεσε στο γήπεδό της (pic)

Μαζί του είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, και με την ευκαιρία της παρουσίας του εκεί, η μπασκετική Μονακό έκανε κάλεσμα στον Greek Freak.
«Ο Γιάννης απολαμβάνει το Μονακό, όσο εμείς απολαμβάνουμε το 2-1 στα ημιτελικά. Γιάννη, σε περιμένουμε να επισκεφτείς το γήπεδό μας. Εχουμε μια φανέλα της Μονακό με το όνομά σου να σε περιμένει!».
Giannis is enjoying Monaco while we're enjoying a 2-1 semifinal lead 😎@Giannis_An34, we're always waiting for your visit to Salle Gaston Médecin. We have a Monaco shirt with your name on standby! 😏 pic.twitter.com/KbsMUNNKzy— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) June 6, 2026