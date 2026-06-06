Τραυματίστηκε και χάνει το Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μπαλέρντι

Σοβαρό πλήγμα για την εθνική Αργεντινής, αφού ο Λεονάρντο Μπαλέρντι υπέστη μυϊκό τραυματισμό και έμεινε εκτός αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός της Μαρσέιγ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο δεξί πόδι, με τις ιατρικές εξετάσεις να δείχνουν ότι δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος καλείται πλέον να βρει τον αντικαταστάτη του στο ρόστερ της «Αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή, που θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022, βρίσκεται στον 10ο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με την Αυστρία, την Αλγερία και την Ιορδανία, με τον τραυματισμό του Μπαλέρντι να δημιουργεί ένα απρόσμενο πρόβλημα λίγο πριν από την πρεμιέρα της ομάδας.