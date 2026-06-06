Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα τους είχε απελάσει αγανακτισμένος…

Είμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας του μπάσκετ στην Ελλάδα, η ΕΕΑ ανακοίνωσε το τι θα ακολουθήσει με Λιόλιο και Προμηθέα, αλλά στην Ελλάδα μας απασχολούν τα συστήματα και τα ποσοστά ευστοχίας.

To SDNA είναι το site της αλήθειας. Όχι επειδή το γράφουμε, το έχει αποδείξει η σύγχρονη ιστορία του αθλητισμού. Σε θέματα που κάνουν… τζιζ για τους περισσότερους. Είτε επειδή δεν έχουν το σθένος, είτε γιατί τα συμφέροντα δεν επιτρέπουν. Αυτό είναι δική τους δουλειά. Δική μας είναι να μη σας αντιμετωπίζουν σαν κατοίκους της Βορείου Κορέας, αναλύοντας συνεχώς πόσο καλός ηγέτης είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το μπάσκετ είναι αυτή τη στιγμή το Νο.1 άθλημα στην Ελλάδα, σε επίπεδο ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Οι «μάχες» των αιωνίων, η άνοδος των δύο σπουδαίων «μονομάχων» της Θεσσαλονίκης, η σταθερή παρουσία της ΑΕΚ. Τα πέντε κορυφαία σωματεία της χώρας, σε μια φάση ανόδου και ενίσχυσης. Με τεράστια ποσά και επαγγελματίες κορυφαίους στο είδος τους.

Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό, αυτή η κατάσταση να είναι παραδομένη στα χέρια ενός συστήματος. Το οποίο «ρουφάει» το αίμα του ίδιου του αθλήματος. Για την εύνοια εκείνων που θέλει. Για τις εκδικητικές τάσεις ενός ανθρώπου και της παρέας του. Για την ικανοποίηση των συνδρόμων κατωτερότητας που τα «χορταίνει» μέσω της εξουσίας και της επιβολής της με κάθε τρόπο.

Οι καταγγελίες του Αμαρουσίου και του Ηλία Παπαθεοδώρου, ήταν γεμάτες ουσία και αποδείξεις. Για την εμπλοκή του Λιόλιου στη διοίκηση του Προμηθέα, παρότι αυτό είναι αθέμιτο και κόντρα στους κανόνες απ’ τη στιγμή που είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Εκμεταλλευόμενος αυτή την κατάσταση για να ελέγχει θέματα που αφορούσαν από τις μεταγραφές, τις διαιτησίες, μέχρι και την ίδια την Εθνική ομάδα.

Μόλις έγιναν οι καταγγελίες, απλά υπήρξαν αναφορές και… πνίγηκαν. Χάθηκαν ανάμεσα στην ανούσια ειδησεογραφία. Ήθελαν να αποδυναμώσουν το θέμα και να το παρουσιάσουν απ’ την πλευρά του Λιόλιου. Ο οποίος εμφανιζόταν οργισμένος, αποφασισμένος και ξεκάθαρος πως δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Την ίδια ώρα, δεν έλεγε τίποτα για την ουσία των αποδείξεων. Παρά μόνο πως είναι προσωπικά δεδομένα!

Οι μέρες περνούσαν, οι αρμόδιοι αντιμετώπισαν από την πρώτη στιγμή το θέμα όπως του άρμοζε: Μια περίπτωση που έχει την… οσμή – την μπόχα δηλαδή – του μεγαλύτερου σκανδάλου στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και ήρθε η ΕΕΑ, να ανακοινώσει αυτό που το SDNA είχε προαναγγείλει. Όχι ως επιθυμία, αλλά ως λογική εξέλιξη των πραγμάτων.

Κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέας για την επιβολή της ποινής της ανάκλησης πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα και παράλληλα τον Ευάγγελο Λιόλιο ως εν κρυπτώ ιδιοκτήτη που κινούσε τα νήματα στην Πατρινή ομάδα και τη διαιτησία.

Δεν μιλάμε για φήμη. Δεν μιλάμε για πληροφορία. Δεν μιλάμε για σενάριο. Δεν μιλάμε για καταγγελία ενός ατόμου ή μιας ΚΑΕ. Μιλάμε για ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της Ελλάδας.

Τα Μέσα της… Βορείου Κορέας, όμως, δεν πτοήθηκαν. Απέφυγαν την αναφορά, ή όσα την έκαναν την έπνιξαν κάπου ανάμεσα στα ποσοστά των ομάδων μπάσκετ, στις εξάδες ξένων που θα χρησιμοποιούσαν οι προπονητές στο Game 2 των τελικών, τον ενθουσιασμό για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης που ανεβαίνει.

Πουθενά δεν αναλύθηκε το θέμα του Λιόλιου και του Προμηθέα. Ως αυτό που είναι, το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί από τη στιγμή που αυτό το σύστημα άρχισε να λειτουργεί, στήριξε πολλά στην προπαγάνδα. Ικανοποίησε πολλούς εκφραστές της. Για να καρπωθεί τη σιωπή εκεί που πρέπει. Να μετατρέπουν σε ασήμαντα τα σημαντικά. Σε τυπικά τα σοβαρά. Να διαφημίζουν το τίποτα. Μέχρι και να καταπνίγουν τις ίδιες τις αποφάσεις που οδηγούν σε μπασκετικό «σεισμό». Τη στιγμή που το άθλημα είναι στα πάνω του, αλλά η διοίκησή του είναι ένα σύστημα με επικεφαλής τον Λιόλιο.

Αυτή τη φορά δεν είχαμε κάποια επίσημη αντίδραση από τον πρόεδρο. Γίνεται χαμός με τη διαιτησία, δεν μιλάει. Η ΕΕΑ είναι έτοιμη να βγάλει αυτόν εκτός μπάσκετ και τον Προμηθέα εκτός GBL. Καιρός ήταν να καταλάβει πως και οι θεσμοί αγγίζονται…

Θα κάναμε συγκρίσεις με τη Βόρεια Κορέα. Όμως ακόμη και εκεί, ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα είχε προχωρήσει σε απελάσεις αν μια τέτοια κατάσταση αντιμετωπιζόταν έτσι.