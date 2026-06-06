Η πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ: Λέο Μάτος, η επιστροφή!

Στην ομάδα που αγαπήθηκε όσο λίγοι, κατέκτησε τίτλους και έγραψε ιστορία επιστρέφει ο Λέο Μάτος, με νέο ρόλο, αυτό του αθλητικού διευθυντή, αποτελώντας μια από τις πρώτες κινήσεις των ασπρόμαυρων ενόψει της νέας χρονιάς!

Ήταν κοινό μυστικό εδώ και αρκετές ημέρες. Ο ΠΑΟΚ αναζητούσε πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τον σύλλογο, έχουν συνδεθεί με τις επιτυχίες του και εκφράζουν τη φιλοσοφία και το DNA της ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Λέο Μάτος βρέθηκε από πολύ νωρίς στο προσκήνιο, καθώς θεωρήθηκε ιδανική επιλογή για τη νέα οργανωτική δομή που επιχειρείται στον Δικέφαλο.

Από τη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι η προοπτική της επιστροφής του, οι επαφές προχώρησαν άμεσα και πλέον ο Βραζιλιάνος ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο, αυτό του αθλητικού διευθυντή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχωρά στo επόμενο κεφάλαιο.

Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό, που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή, με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες, και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.

Αναδιάρθρωση Αγωνιστικού Τμήματος

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται σήμερα, βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος:

Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως Τεχνικός Διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και πιστοποίησης της UEFA.

Νέο Διοικητικό Μοντέλο

Το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού. Το πλάνο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, νέων περιγραφών θέσεων εργασίας, τυποποιημένων διαδικασιών, λειτουργικών πρωτοκόλλων και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης όλου του προσωπικού».