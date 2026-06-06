Δεν κέρδισε μεν, δεν χάθηκε δε, η Εθνική Νέων κόντρα στην Πορτογαλία (0-0), με την Ελλάδα να ψάχνει πλέον νίκη... παραμονής στη League A κόντρα στο Καζακστάν (9/6 18:00).

Προκριματικά πράξη δεύτερη λοιπόν για την Εθνική Νέων, η οποία βρέθηκε στα... σχοινιά μετά το πρώτο παιχνίδι και την ήττα από τους Σέρβους στο 94 (0-1). Η νίκη του Καζακστάν επί της Σερβίας έβαλε σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τη Γαλανόλευκη, που έψαχνε συνδυασμό αποτελεσμάτων για παραμονή στη League A.

Με αρκετές «παραλλαγές» η ενδεκάδα του Βασίλη Παπαδάκη και αλλαγή σχηματισμού, με το 3-4-3 να παίρνει σκυτάλη από το 4-2-3-1 που παρατάχθηκε κόντρα στη Σερβία. Ο Κριαράς πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια, με τους Αβραμούλη, Αυγητίδη και Καινουργιάκη στην τριάδα των στόπερ. Ο Γκιόκα παρέμεινε στα χαφ με παρτενέρ τον Κάπελλα και τους Χριστόπουλο-Κυριαζίδη στα «φτερά». Τη μεσοεπιθετική τριάδα αποτέλεσαν οι Μπέρδος-Τσιόκος στα εξτρέμ και Αρετής στην κορυφή της επίθεσης.

Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, οι παίκτες του Παπαδάκη μπήκαν κάπως... νευρικά στον αγωνιστικό χώρο, με την Πορτογαλία να δημιουργεί την πρώτη καλή φάση στο 5', μετά από «τσαφ» του Καινουργιάκη, το διαγώνιο σουτ του Μίντε κόντραρε στα σώματα.

Κανείς όμως δεν περίμενα την αντίδραση της Γαλανόλευκης. Τρομερό 40λεπτο από εκεί κι ύστερα για τους διεθνείς της Ελλάδας, με κύριο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Μπέρδο. Στο 10' τρομερή ενέργεια του Μπέρδου, ο Αρετής έστρωσε στον Κάπελλα, το σουτ του οποίου όμως έφυγε άουτ. Ίδια κατάληξη και τέσσερα λεπτά αργότερα, στην προσπάθεια του αρχηγού της Ελλάδας.

Ό,τι καλό δημιουργούσε η Εθνική Ελλάδας ξεκινούσε από τα πόδια του Μπέρδου, με τον 18χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ να σουτάρει ξανά δίχως αποτέλεσμα. Μοναδική απειλή από πλευράς Πορτογάλων στο 24' με την πανέμορφη συρτή σέντρα του Αραγάο να βρίσκει τον Μίντε, αυτός πλάσαρε, με τη μπάλα να καταλήγει... βασανιστικά για τους τυπικά γηπεδούχους ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κριαρά.

Ξανά όμως η Ελλάδα πίεσε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Στο 34', συνεργασία από... PAOK Academy, Αρετής «πατάει» τη μπάλα στον Μπέρδο, δυνατό σουτ του αρχηγού και εντυπωσιακή απόκρουση του Κούνια. Ο κίπερ της Πορτογαλίας τέσσερα λεπτά αργότερα έσωσε την ομάδα του από το γκολ, μετά το τραγικό γύρισμα του Περέιρα, που λίγο έλειψε να έχουμε ένα... viral αυτογκόλ. 0-0 ημίχρονο λοιπόν, σε ένα αποτέλεσμα που δεν... χαλούσε τις δύο ομάδες, ενόψει και των «τελικών» της Τρίτης.

Κάπως διαφορετικό το δεύτερο ημίχρονο, με ελάχιστες φάσεις στις δύο εστίες και την Ελλάδα να αδυνατεί να βρει διαδρόμους για την εστία του Κούνια. Στο 54' οι Πορτογάλοι έφτασαν αρκετά κοντά στο 1-0, μετά την τρομερή σέντρα του Μανουέλ, αλλά η κεφαλιά πάσα Κιντάς πέρασε ελάχιστα πιο ψηλά από ότι θα την ήθελε ο Καμπράλ για να τη σπρώξει στα δίχτυα.

Η Ελλάδα έψαχνε το κάτι διαφορετικό για να πάρει μία... βαθμολογική ανάσα. Διπλή αλλαγή από πλευράς Παπαδάκη με τους Ιωάννου-Βενέτη να αντικαθιστούν τους Χριστόπουλο-Αρετή και το 0-0 να παραμένει. Ένα σκορ που άφηνε τα πάντα ανοιχτά για την Τρίτη και τις δύο ομάδες στο... ναι μεν αλλά.

Tεράστια ευκαιρία για την Γαλανόλευκη στο 75' από στημένη φάση, όταν η εξαιρετική εκτέλεση του Τσιόκου βρήκε τον Βενέτη στη μικρή περιοχή, όμως ο ίδιος αδράνησε και δεν είχε σωστή αντίδραση, στη μεγαλύτερη φάση των παικτών της Εθνικής.

Στο 82' και λίγο πριν τις αρκετές αλλαγές -δύο η κάθε ομάδα- καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία των Πορτογάλων στο β΄ημίχρονο. Σέντρα απ' τα αριστερά του Μανουέλ, γυριστό του Φερέιρα, ελάχιστα άουτ η μπάλα.

Λίγο έλειψε να έχουμε... ντεζαβού για την Εθνική, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, με την κεφαλιά του Φερέιρα να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κριαρά, από εξαιρετικό σημείο η προσπάθεια των Πορτογάλων. Τελικό 0-0 στην Τούμπα για τις δύο ομάδες που αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας, με την τελευταία αγωνιστική να είναι καθοριστική.

Πλέον, το Καζακστάν βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς, στους 3 οι Σέρβοι, στους 2 ανέβηκε η Πορτογαλία, ενώ η Ελλάδα πήρε τον πρώτο της βαθμό. Την ερχόμενη Τρίτη (6/6 18:00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα το Καζακστάν, ενώ αντίστοιχα η Πορτογαλία θα αναμετρηθεί στο Καυτανζόγλειο με τη Σερβία.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα Κ19 (Βασίλης Παπαδάκης): Κριαράς, Κυριαζίδης, Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Γκιόκα(82' Θεοχάρης), Κάπελλας(88' Χνάρης), Μπέρδος, Αυγητίδης, Χριστόπουλος(72' Βενέτης), Αρετής(72΄Ιωάννου), Τσιόκος(82' Σιδηρόπουλος)

Πορτογαλία Κ19 (Μπίνο): Κούνια, Ντμπουκ(82' Μασάδο), Γκόμες, Κόξι, Κίντας, Αραγάο(62' Σοάρες), Καμπράλ(76' Φερέιρα), Μίντε, Μανουέλ(82' Ροντρίγκες), Περέιρα, Φιγκεϊρέδο(62' Γκαμπόα)