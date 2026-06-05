Video: Ο Μπαρτζώκας έψελνε 30’’ τους διαιτητές και εκείνοι έκαναν πως δεν άκουγαν!

Το πεντακάθαρο φάουλ του Τζόζεφ στον Γκραντ προκάλεσε έκρηξη του Μπαρτζώκα που άρχισε να ψέλνει επί μισό λεπτό τους διαιτητές χωρίς αυτοί… όχι να τον τιμωρήσουν, αλλά ούτε να τον κοιτάξουν!

Για άλλη μια φορά ο τεχνικός του Ολυμπιακού συμπεριφέρθηκε με τον γνωστό τρόπο απέναντι στους ρέφερι, αλλά εκείνοι έκαναν πως δεν είδαν και δεν άκουσαν.

Σε αντίθεση μάλιστα με ό,τι συμβαίνει συνήθως στις εκρήξεις του Αταμάν, ο Μπαρτζώκας έμεινε ατιμώρητος.

Στο μεταξύ, βέβαια ο Έλληνας coach διαμαρτύρεται μετά από μια διαιτησία όνειρο για την ομάδα του στο Game 1 και τον Παπαπέτρου να κρατάει μόνος του τον Ολυμπιακό στο Game 2.

Ως πότε άραγε θα ανέχονται οι διαιτητές τέτοιες συμπεριφορές και θα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στους προπονητές των δύο ομάδων;