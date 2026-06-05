Ο Παναθηναϊκός σταμάτησε το σερί 32 νικών του Ολυμπιακού στην Basket League

Ο Παναθηναϊκός με εκπληκτική εμφάνιση στο T-Center επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58, φέρνοντας την σειρά των τελικών της Basket League στα ίσα (1-1).

Το Τριφύλλι μάλιστα έβαλε stop στο νικηφόρο σερί που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετρώντας 32 συνεχόμενες νίκες, χάνοντας για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο.

Στις 30/5 του 2025 ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 80-68 στο Game 1 των περσινών τελικών της Basket League, όμως έκτοτε οι Πειραιώτες έτρεξαν ένα νικηφόρο σερί 32 αγώνων.

Ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 3-1 τότε, κατακτώντας το πρωτάθλημα, ενώ έτρεξε και ένα σερί 29 αγώνων την φετινή σεζόν στην Basket League, χωρίς να ηττηθεί, κάτι που σταμάτησε απόψε στο T-Center.