Ο Παναθηναϊκός σταμάτησε το σερί 32 νικών του Ολυμπιακού στην Basket League

Το Τριφύλλι μάλιστα έβαλε stop στο νικηφόρο σερί που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετρώντας 32 συνεχόμενες νίκες, χάνοντας για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο.
Στις 30/5 του 2025 ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 80-68 στο Game 1 των περσινών τελικών της Basket League, όμως έκτοτε οι Πειραιώτες έτρεξαν ένα νικηφόρο σερί 32 αγώνων.
Ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 3-1 τότε, κατακτώντας το πρωτάθλημα, ενώ έτρεξε και ένα σερί 29 αγώνων την φετινή σεζόν στην Basket League, χωρίς να ηττηθεί, κάτι που σταμάτησε απόψε στο T-Center.