Mπαρτζώκας: «Πολλοί παίκτες μας υστέρησαν - Παίξαμε τελείως λάθος»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Game 2 ανέφερε ότι όλα πήγαν στραβά για την ομάδα του, σημειώνοντας ότι κάποιες πάικτες υστέρησαν στο παιχνίδι τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι πήγε στραβά και έχασε ο Ολυμπιακός το ματς: «Τα πάντα. Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά, δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Έπρεπε να παίξουμε πασάροντας την μπάλα, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ που δεν υπήρχε κανένας λόγος. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντων και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Μετά για κάποιον λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε και πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσα αφορά το πως ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πως έπαιξαν το παιχνίδι αμυντικά και επιθετικά»

Για το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται τα επόμενα παιχνίδια: «Νομιζω όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να κοιτάξεις το επόμενο παιχνίδι. Να ετοιμαστούμε για το επόμενα παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξανά έρθουμε εδώ μετά»