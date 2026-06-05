Χαλκίδα: Συμμορία εκβιαστών σε αμόκ τα έκανε «γυαλιά καρφιά» σε μπαρ πουλώντας προστασία

Ένα σοβαρό περιστατικό εκβιασμού από μέλη συμμορίας που πουλάει προστασία σε μαγαζιά σημειώθηκε στη Χαλκίδα και συγκεκριμένα στη Νέα Αρτάκη, με δύο μπράβους να κάνουν «καλοκαιρινό» ένα μπαρ, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας, οι δύο δράστες, ηλικίας 29 και 39 ετών αντιστοίχως, γνωστοί στην περιοχή της Χαλκίδας για την εγκληματική τους δράση, «μπούκαραν» στο μαγαζί και σε κατάσταση αμόκ άρχισαν να εκσφενδονίζουν σκαμπό και καρέκλες, να σπάνε μπουκάλια και να κινούνται επιθετικά προς τον ιδιοκτήτη. Μάλιστα, απείλησαν και τον ιδιοκτήτη σχετικά με επικείμενη πρόσληψη.

Αφορμή φαίνεται ότι στάθηκε η απόφαση του ιδιοκτήτη του μπαρ να προσλάβει μία υπάλληλο στο μαγαζί του, για την οποία οι δράστες ήταν αντίθετοι. Οι δύο μπράβοι μάλιστα, ακούγονται στο βίντεο του Mega, να απειλούν και να ρωτούν τον ιδιοκτήτη: «Πού βρίσκεται; Πες μου πού βρίσκεται, θα τα σπάσω όλα, εγώ είμαι μπράβος».

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνει τους μπράβους την ώρα που εκείνοι έβγαιναν από το μπαρ.

Οι δύο άνδρες αρχικά αντιστάθηκαν, ενώ επιχείρησαν να επιτεθούν και με μαχαίρι στους αστυνομικούς. Αφού οι αρχές τους ακινητοποίησαν, κατά τον έλεγχο που τους έγινε εντοπίστηκε στο τσαντάκι του ενός και ένα κατσαβίδι μήκους 14 εκατοστών.

Οι διάλογοι που ακούγονται στο βίντεο είναι αποκαλυπτικοί:

«Θα τον σκοτώσω τώρα! Πού είναι, πες μου που είναι, πες που είναι, ο … που είναι;»

«Δεν ξέρω ρε!»

«Πες μου τώρα πού είναι!»

«Δεν ξέρω ρε.»

Οι φωνές και οι απειλές προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν έντρομοι όσα εκτυλίσσονταν μέσα στο μαγαζί. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, καθώς οι δράστες συνέχισαν να προκαλούν ζημιές στον χώρο.

Μιλώντας στο Mega, ο ιδιοκτήτης του μπαρ περιέγραψε το παρασκήνιο που οδήγησε στην επίθεση. «Μια συγκεκριμένη κοπέλα ‘’δεν θα την πάρεις τώρα’’ γιατί ο Α…. ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έσπαγε, έχει ‘’κατεβάσει πόρτα’’ στην περιοχή να μην δουλέψει στην περιοχή καθόλου, σε κανένα μαγαζί. Εγώ τότε το θεώρησα υπερβολή, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο αυτόν».

Οι απειλές όμως δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτό το θέμα, αφού κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούγονται και νέες απειλές, αυτή τη φορά για το ίδιο το κατάστημα.

«Αύριο τελείωσε. Αύριο χειροβομβίδα μέσα!»

«Είμαστε σοβαροί τώρα; Έκανα λάθος;»

«Φέρε μου το κινητό σε παρακαλώ και χαρτί.»

Οι συγκεκριμένες φράσεις έχουν καταγραφεί στο βίντεο και αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζουν οι Αρχές.

Η επέμβαση της Αστυνομίας και οι συλλήψεις

Μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε άμεσα αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δύο ανδρών. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, λίγη ώρα αργότερα οι δράστες επέστρεψαν στην περιοχή.

«Μας ειδοποιεί ένας φίλος. Λέει τα παιδιά είναι έξω, έρχονται λέει για να πιούνε. Πάνε να μπούνε μέσα αυτοί, με το που πιάνουν την πόρτα να ανοίξουν εκεί έγινε και η σύλληψη. Αυτοί αντιδράσανε, ο ένας είχε ένα μαχαίρι, δεν ξέρω τι είχε, ένα κατσαβίδι πάνω και έγινε όλη η συμπλοκή», είπε ο ιδιοκτήτης.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 39 και 29 ετών, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, καθώς το βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει με ωμό τρόπο τη δράση ατόμων που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιχειρούσαν να επιβάλουν τον φόβο και τον εκβιασμό στην περιοχή.

Πηγή: newsit.gr