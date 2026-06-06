Ρογκαβόπουλος: «Τεράστιος παίκτης ο Χέις - Θα παλέψουμε και θέλουμε το τρόπαιο»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έσφιξε τα δόντια, ξέχασε για λίγο τις ενοχλήσεις στο πέλμα του και βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος σε 1-1.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ ανέφερε:

«Παίξαμε πολύ δυνατά στην άμυνα, από το πρώτο λεπτό στο όριο του φάουλ. Είναι μια τεράστια νίκη, δεν έχει κριθεί τίποτα, παίζουμε κόντρα σε μια εξαιρετική ομάδα. Τους λείπει ο Ντόρσεϊ, δεν το εκμεταλλευτήκαμε στο πρώτο ματς. Είναι πολύ μεγάλα ντέρμπι αυτά. Συνεχίζουμε

Για τον ίδιο και την κατάστασή του: «Εχω αρκετούς πόνους, αλλά θέλω πολύ να παίξω. Είναι ευλογία να παίζεις τέτοια παιχνίδια».

Για τον Χέις - Ντέιβις: «Είναι τεράστιος παίκτης, δεν είναι τυχαία η πορεία του. Δεν μου κάνει εντύπωση που ανέκαμψε μετά το πρώτο ματς. Είναι από τους βασικούς μας παίκτες μαζί με τον Ναν και τον Οσμαν. Είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας και ένας άνθρωπος που έχεις να μάθεις πολλά».

Για την άμυνα του Παναθηναϊκού: «Προσπαθούμε να περιορίσουμε τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Τα καταφέραμε, αλλά δεν κρίνεται κάτι. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, σίγουρα θα κάνουν κάποιες προσαρμογές ή και αλλαγές ξένων. Είναι μια εξαιρετική ομάδα και περιμένουμε ένα ντέρμπι 50-50».

Για τον Σλούκα και τον Χουάντσο: «Δεν ξέρω ποιοι θα είμαστε, αλλά θα παλέψουμε για το καλύτερο γιατί θέλουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Ολα τα ματς είναι κομβικά. Και στη Βαλένθια ήμασταν στο 2-0, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε ένα-ένα τα παιχνίδια».