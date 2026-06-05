ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Μπαρτζώκα; - Παρέμβαση εισαγγελέα για Λεπενιώτη»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση μετά το Game 2 με τον Ολυμπιακό, με αφορμή τα όσα έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Τ-Center αλλά και τις δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν;

Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτον τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γ@μώ το σπίτι του».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλωσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς».