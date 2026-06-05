DPG για Μπαρτζώκα: «Υποκριτές, μιλάτε για μένα; Αυτόν τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα, θα τον πετάξουν έξω ποτέ;»

Νέο ξέσπασμα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα μέσω social media.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έστειλε το δικό του ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τη διαφορετική αντιμετώπιση προσώπων από τα αρμόδια όργανα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές, να μιλάνε για εμένα. Που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα… Σε φιλάθλους, δικούς του, ξένους, τους πάντες, όλους και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος.

Τι ασυλία είναι αυτή; Τον Αταμάν επειδή είναι ξένος τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο, τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα. Ενας άνθρωπος, δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μία τεχνική ποινή; Ένας να του πει “πέρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ”, Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι;».