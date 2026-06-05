Τους διαιτητές του περιβόητου Game 4 του ΣΕΦ όρισαν απόψε!

Το «σύστημα» δεν καταλαβαίνει: Η ΚΕΔ όρισε στο Game 2 τους δύο από τους τρεις διαιτητές που έκαναν τα πάντα για να δώσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό στο περιβόητο Game 4 του ΣΕΦ πρόπερσι.

Το Game 4 θεωρείται ως διαιτητικό μνημείο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ηταν παρόντες τρία πρόσωπα που έκαναν τα όργια των οργίων για να απονείμουν τότε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, αλλά έπεσαν πάνω στην αστοχία των Πετρούσεφ, Ουόκαπ, ΜακΚίσικ από τη γραμμή του φάουλ.

Παπαπέτρου, Θεονάς ορίστηκαν από την ΚΕΔ στο σημερινό δεύτερο τελικό. Μαζί τους και ο Τηγάνης. Ο μόνος που λείπει από την τότε τριάδα είναι ο Στέφανος Μαγκλογιάννης. Στo Game 4 της σειράς του 2024, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν νίκη για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και είχε 22/35 βολές έναντι 13/17 του Παναθηναϊκού που επικράτησε 88-85 κόντρα σε Θεούς και δαίμονες.

Το πείραμα βέβαια είχε θεωρηθεί πετυχημένο από την ΚΕΔ και για αυτό πέρυσι ορίστηκαν - κατά σύμπτωση - ξανά στο ΟΑΚΑ στο Game 3 της σειράς. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε break νικώντας τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τις χειρονομίες του Φουρνιέ, που δεν τιμωρήθηκε λόγω του τρόπου που αντιμετώπισαν το περιστατικό οι διαιτητές. Ποιοι ήταν διαιτητές σε εκείνο το παιχνίδι: Παπαπέτρου, Θεονάς (και Πουρσανίδης).

Να θυμίσουμε τέλος ότι ο Παπαπέτρου και ο Θεονάς έχουν ξεπεράσει πριν από 4 χρόνια το ηλικιακό όριο των 50 που έχει ορίσει η ΕΟΚ και η FIBA και σφυρίζουν μετά από «χάρη» των επικεφαλής της Ομοσπονδίας. Κάθε χρόνο δίνουν τα διαπιστευτήρια τους και περνώντας τις εξετάσεις μέσα από τους τελικούς ανανεώνουν για έναν ακόμα χρόνο με την ΕΟΚ.