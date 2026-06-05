Η Άρσεναλ δώρισε ποδοσφαιρικές κάλτσες σε καταφύγιο ζώων

Μια ξεχωριστή κίνηση κοινωνικής προσφοράς έκανε η Άρσεναλ, δίνοντας ποδοσφαιρικές κάλτσες της ομάδας σε καταφύγιο ζώων στην Αγγλία, συμβάλλοντας στην προστασία τους κατά τους θερινούς μήνες.

Η Άρσεναλ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί να στείλει σημαντικά κοινωνικά μηνύματα, προχωρώντας σε μια ιδιαίτερη δωρεά προς το καταφύγιο ζώων «Redwings Horse Sanctuary» στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας προσέφεραν 40 ζευγάρια ποδοσφαιρικές κάλτσες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε γαϊδουράκια που φιλοξενούνται στο καταφύγιο.

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να προστατευθούν τα ζώα από έντομα, ερεθισμούς και μολύνσεις που εμφανίζονται συχνά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική σεζόν για τους «Κανονιέρηδες», οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο στην Premier League και έφτασαν κοντά στην κατάκτηση του Champions League. Παρά τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο σύλλογος έδειξε πως παραμένει ευαισθητοποιημένος και σε κοινωνικά ζητήματα.

Οι υπεύθυνοι του καταφυγίου ευχαρίστησαν δημόσια την Άρσεναλ για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δωρεά θα βοηθήσει σημαντικά τα ζώα και θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους κατά τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου.