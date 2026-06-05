Πέθανε ο ηθοποιός Anthony Head σε ηλικία 72 ετών: Γνωστός για τους ρόλους του στα «Buffy the Vampire Slayer» και «Ted Lasso»

Ο Άγγλος ηθοποιός Άντονι Χεντ, ο οποίος έγινε διάσημος υποδυόμενος τον Ρούπερτ Τζάιλς στην ταινία «Μπάφι η Βαμπιροφόνισσα», πέθανε σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Χεντ ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του στα Τεντ Λάσο, Μέρλιν και Μικρή Βρετανία, καθώς και για μια εμφάνιση στο Doctor Who. Έπαιξε τον Ρούπερτ Μάνιον, τον πρώην ιδιοκτήτη της Ρίτσμοντ ΦΚ, στην ταινία «Τεντ Λάσο», και τον Ούθερ Πεντράγκον στη σειρά φαντασίας του BBC «Μέρλιν».

Ο Άντονι Χεντ ξεκίνησε να αποκτά δημοσιότητα κατά τη δεκαετία του 1980, μέσα από μια σειρά εμβληματικών τηλεοπτικών διαφημίσεων του Nescafe Gold Blend, στις οποίες πρωταγωνίστησε δίπλα στη Σάρον Μόγκαν.

Ο Άντονι Χεντ πέθανε από επιπλοκές λόγω πνευμονίας. Σε ανακοίνωσή τους, οι κόρες του ηθοποιού, Έμιλι και Ντέιζι Χεντ, ανέφεραν: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του εξαιρετικού πατέρα μας, Άντονι Χεντ.

“Έφυγε” ειρηνικά από επιπλοκές που οφείλονταν σε πνευμονία, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε κόρες του και να έχουμε γίνει μάρτυρες από πρώτο χέρι της επίδρασης που είχε τόσο αυτός όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».

Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Repo! The Genetic Opera και ανέλαβε ρόλους σε ραδιοφωνικά δράματα, ενώ το 2018 συμμετείχε στην εκπομπή The Archers του BBC Radio 4 ως Robin Fairbrother. Εκτός από την υποκριτική, ήταν τραγουδιστής και ερμηνευτής. Κυκλοφόρησε σόλο μουσικά έργα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Η μακροχρόνια σύντροφος του Χεντ, Σάρα Φίσερ, ακτιβίστρια για την ευημερία των ζώων, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025 σε ηλικία 61 ετών. Οι κόρες του Έμιλι και Ντέιζι, οι οποίες ακολούθησαν τα βήματά του και έγιναν ηθοποιοί.

Η Έμιλι είναι γνωστή για τον ρόλο της ως Κάρλι Ντ’Αμάτο στην αγαπημένη κωμική σειρά The Inbetweeners, ενώ η Ντέιζι έχει εμφανιστεί στις ταινίες Harlots, Shadow And Bone και The Gray House.

Ο αδελφός του, Murray Head, είναι επίσης ηθοποιός και μουσικός, γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία Sunday Bloody Sunday και για την ερμηνεία του στην επιτυχία One Night In Bangkok από το μιούζικαλ Chess.

Πηγή: newsit.gr