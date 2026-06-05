Ο Μανωλάς ανανέωσε με τον Πανναξιακό

Με τη φανέλα του Πανναξιακού θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη σεζόν 2026-27 ο Κώστας Μανωλάς, με την ομάδα της Νάξου να ανακοινώνει επίσημα την παραμονή του έμπειρου αμυντικού.

Ο σύλλογος της Νάξου γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή στόπερ, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και τη σεζόν 2026-27.

Στην ανακοίνωσή του, ο Πανναξιακός τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Μανωλά στο ρόστερ, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία και ισχυρούς δεσμούς με το νησί, καθώς είναι γέννημα-θρέμμα της Νάξου.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου επεσήμαναν ότι η παραμονή του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νεότερους αθλητές, ενώ ευχαρίστησαν τον έμπειρο αμυντικό για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.