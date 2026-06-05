Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Οι αστροναύτες ετοιμάζονται για εκκένωση λόγω διαρροής

Η NASA έδωσε σήμερα (05/06) εντολή στους αστροναύτες της που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να καταφύγουν στα διαστημικά σκάφη τους και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση, λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του διαστημικού εργαστηρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης, έλαβαν εντολή από το κέντρο ελέγχου της NASA στις 9:04 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ τη Δευτέρα (13:04 GMT) να επιβιβαστούν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon που είναι προσδεδεμένο στον σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους, σε περίπτωση που η διαρροή αέρα καταστήσει αναγκαία μια έκτακτη εκκένωση, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της NASA, Μπεθάνι Στίβενς.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, η NASA ανακάλεσε την οδηγία και ενημέρωσε το πλήρωμα ότι μπορούσε να επιστρέψει στον σταθμό, ενώ οι αμερικανικές και ρωσικές υπηρεσίες συνέχιζαν να αξιολογούν τον ρυθμό απώλειας αέρα.

Γιατί προετοιμάστηκαν για ενδεχόμενη εκκένωση

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της NASA, οι Κουντ Σβερτσκόφ και Μικάγιεφ, οι οποίοι δεν ακολούθησαν τις διαδικασίες εκκένωσης, χρησιμοποιούν πριόνι προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημείο όπου εκτιμούν ότι βρίσκεται η ρωγμή από την οποία διαφεύγει ο αέρας. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν βρήκε σύμφωνους τους υπευθύνους της NASA, γεγονός που οδήγησε το κέντρο ελέγχου αποστολών στο Χιούστον να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ασφαλούς καταφυγίου.

Οι εντολές ασφαλούς καταφυγίου είναι σπάνιες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν ενεργοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου διαστημικά συντρίμμια απειλούσαν να συγκρουστούν με τον ISS ή όταν καταγράφηκαν μεταβολές στους ρυθμούς διαρροής αέρα. Στα 27 χρόνια λειτουργίας του σταθμού δεν έχει χρειαστεί ποτέ να πραγματοποιηθεί πλήρης εκκένωση.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο βασικοί φορείς λειτουργίας του σταθμού, βρίσκονται εδώ και μήνες σε διαβουλεύσεις σχετικά με τα αίτια και τις πιθανές λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στο ρωσικό τμήμα Zvezda, μια κρίσιμη μονάδα του διαστημικού εργαστηρίου που έχει μέγεθος αντίστοιχο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Αν και οι διαρροές παρέμεναν σχετικά περιορισμένες τους τελευταίους μήνες, τη Δευτέρα (01/06) καταγράφηκε επιδείνωση της κατάστασης, καθώς η απώλεια αέρα αυξήθηκε από περίπου μισό κιλό την ημέρα σε σχεδόν ένα κιλό ημερησίως, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

ISS astronauts shelter in spacecraft for possible evacuation following leak reports https://t.co/7CkytCG2H2 — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

Τα πρόσωπα που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Επτά αστροναύτες και κοσμοναύτες από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία ζουν και εργάζονται αυτή τη στιγμή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ενώ η αποστολή Crew-12 της NASA είναι η δωδέκατη αποστολή εναλλαγής πληρώματος που πραγματοποιείται μέσω του επανδρωμένου διαστημικού συστήματος μεταφοράς της SpaceX.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, τη Γαλλίδα αστροναύτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) Σοφί Αντενό και τον Ρώσο κοσμοναύτη της Roscosmos, Αντρέι Φεντιάγεφ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, ένας ακόμη αστροναύτης, ο Κρις Γουίλιαμς, ήταν μεταξύ εκείνων που έλαβαν οδηγίες να μεταβούν προληπτικά στο διαστημόπλοιο Crew Dragon μετά την ανησυχία που προκάλεσε η διαρροή αέρα.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS)

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) είναι ένα μοναδικό εργαστήριο μικροβαρύτητας, όπου διεξάγονται επιστημονικές έρευνες και δοκιμές νέων τεχνολογιών που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν στις συνθήκες της Γης.

Ο σταθμός διαθέτει εσωτερικό χώρο μεγαλύτερο από μια κατοικία με έξι υπνοδωμάτια, περιλαμβάνοντας έξι χώρους ύπνου για το πλήρωμα, δύο μπάνια, γυμναστήριο και ειδικό παρατηρητήριο με πανοραμική θέα 360 μοιρών.

Η λειτουργία του αποτελεί προϊόν διεθνούς συνεργασίας πέντε διαστημικών οργανισμών από 15 χώρες, ενώ παραμένει συνεχώς επανδρωμένος από τον Νοέμβριο του 2000, χωρίς καμία διακοπή.

Πηγή: ethnos.gr