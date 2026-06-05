Μαρία Καρυστιανού: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαλέγει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τον βολεύει»

Με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε, μέσα από συνέντευξή της στο OPEN, το απόγευμα της Παρασκευής (05.06.2026), το στίγμα του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενόψει των εκλογών.

Η ίδια επέμεινε ότι το κόμμα της δεν συγκροτείται ως ένας ακόμη κρίκος στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, αλλά ως απάντηση σε αυτό που περιέγραψε ως βαθιά κρίση διαφθοράς, διαπλοκής και θεσμικής ατιμωρησίας.

Η Μαρία Καρυστιανού έδειξε ως βασικό πολιτικό αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να επιλέξει ως αντίπαλο στις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή αυτός είναι, όπως είπε, «βολικός». Για το κόμμα της, την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σημείωσε ότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διαδρομής του, ωστόσο έστειλε σαφές μήνυμα πως δεν προτίθεται να κινηθεί με τους όρους της παραδοσιακής αντιπαράθεσης.

«Είμαστε ένα κίνημα 15 ημερών», ανέφερε, εξηγώντας ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα αναλυθεί το επόμενο διάστημα και πως είναι πρόωρη η συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, δεν απέφυγε τη σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό. «Ο Τσίπρας είναι επαγγελματίας πολιτικός. Τον έχουμε δει ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Τον έχουμε δει να λέει ψέματα, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της έθεσε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, τις οποίες χαρακτήρισε βασικά προβλήματα της χώρας. «Ποιοι μπορούν να πατάξουν αυτά τα δύο; Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κάθε συζήτηση για την πολιτική αλλαγή.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η αναφορά της στη Δικαιοσύνη και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. «Αν λειτουργούσε η Δικαιοσύνη, δεν θα είχαμε τόσα σκάνδαλα, δεν θα είχαμε ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε, ενώ για το άρθρο 86 συμπλήρωσε: «Αρκετά ξέπλυμα, φτάνει».

Η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την πολιτική της παρουσία με το αίτημα δικαίωσης για την τραγωδία των Τεμπών, απορρίπτοντας όμως την εικόνα του «επαγγελματία πολιτικού». «Είμαι ένας απλός πολίτης που αναγνωρίζει τα δικαιώματά του και τα διεκδικεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαχείριση του πόνου είναι προσωπικό ζήτημα.

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, έθεσε καθαρά τον πήχη της αυτοδυναμίας. «Για να αλλάξουμε κάποια πράγματα θέλουμε αυτοδυναμία», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα στηρίξουν το πρόγραμμα του κόμματος. Παράλληλα, σημείωσε ότι «την επομένη των εκλογών η χώρα θα έχει κυβέρνηση», καθώς, όπως τόνισε, αυτό απαιτεί η ομαλή λειτουργία της.

Επίσης, υποστήριξε ότι το πολυκομματικό σύστημα «έχει ξεπεραστεί» και επιχείρησε να μιλήσει πέρα από τα κομματικά ακροατήρια. «Οι πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί που ζουν τα καθημερινά προβλήματα», είπε, περιγράφοντας ένα σύστημα που «έχει δημιουργήσει δύο κόσμους» και καταλήγοντας πως «αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει».

Πηγή: newsit.gr