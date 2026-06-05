Λήξη συναγερμού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Η NASA ανακάλεσε τη διαταγή εκκένωσης

Επαναξιολογώντας την κατάσταση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η NASA ανακάλεσε τη διαταγή εκκένωσης.

Λίγες ώρες αφού η NASA είχε ζητήσει από τους αστροναύτες της που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να τον εκκενώσουν, φοβούμενη τις ενεργές διαρροές που είχαν διαπιστωθεί, η εντολή ανακλήθηκε.

Νωρίτερα, μέσω της εκπροσώπου της, η NASA είχε ενημερώσει για ρωγμές και διαρροές, τις οποίες προσπαθούσε να αντιμετωπίσει σε συνεργασία με τους Ρώσους αστροναύτες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ανάκλησης:

«Η Roscosmos ανέστειλε τις εργασίες επισκευής της δομής που πραγματοποιούνταν την Παρασκευή εντός της σήραγγας μεταφοράς του διαστημικού τμήματος ''Zvezda'', γνωστής ως PrK, καθώς εξετάζονται περαιτέρω μετρήσεις και δεδομένα.

Λόγω αυτής της εξέλιξης, η NASA έδωσε οδηγίες στα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται εντός του διαστημικού σκάφους Dragon να τερματίσουν τις διαδικασίες ασφαλούς καταφυγίου και να επιστρέψουν στις προγραμματισμένες δραστηριότητες επί του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη Roscosmos με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των διαρροών».

Πηγή: iefimerida.gr