Τα μηνύματα του Πολωνού καθηγητή με την πρώην σύζυγό του πριν την δολοφονία του

Τέλος στη ζωή της αποφάσισε να δώσει η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή και κατηγορούμενη ως ηθική αυτουργός για την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή, η οποία κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλλού για σχεδόν 1 χρόνο.

Η 43χρονη αφού έγραψε γράμματα προς τα παιδιά της, αυτοκτόνησε σε κοινόχρηστο χώρο του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Πρόκειται για μια δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο πέρσι το καλοκαίρι. Ήταν 4 Ιουλίου του 2025, όταν Πολωνός καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ των ΗΠΑ, Πρέμισλαβ Γιεζόρσκιτον, πυροβολήθηκε 5 φορές κοντά στο σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αγία Παρασκευή.

Φυσικός αυτουργός της εκτέλεσης, ο τότε σύντροφος της πρώην συζύγου του, ο οποίος μάλιστα ομολόγησε την πράξη του. Ηθική αυτουργός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 43χρονη μητέρα των παιδιών του καθηγητή, η οποία δεν παραδέχτηκε ποτέ την εμπλοκή της στο έγκλημα και χτες έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στα μπάνια των φυλακών Κορυδαλλού. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με θηλιά γύρω από το λαιμό της, φτιαγμένη από σεντόνι.

Μετά την εισαγγελική πρόταση που επαναλάμβανε το κατηγορητήριο σε βάρος της, φαίνεται πως εξανεμίστηκαν και οι τελευταίες της ελπίδες να αποφυλακιστεί πριν τη δίκη. Έτσι, πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της αφού πρώτα άφησε γράμματα στα ανήλικα παιδιά της και τους δικηγόρους της.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η γυναίκα στα γράμματα που άφησε, δίνει οδηγίες στους δικηγόρους της για τις επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν μετά τον θάνατό της. Όπως αποκάλυψε με δήλωσή του ο δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τα δίδυμα παιδιά, βρίσκονται σε δομή φιλοξενίας γιατί καθυστερεί η δικαστική απόφαση που θα ορίσει τον τόπο διαμονής τους.

Το ζευγάρι και τα μηνύματα

Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2014 και το 2021 ο 43χρονος καθηγητής κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Οι πρώην σύζυγοι είχαν διαφορές όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά τους, αλλά και για τα οικονομικά, που αφορούσαν στις εταιρίες που είχαν ιδρύσει στις ΗΠΑ.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από την εκτέλεση, οι πρώην σύζυγοι είχαν δειπνήσει μαζί, παρουσία και του 36χρονου συντρόφου της γυναίκας και φυσικού αυτουργού του φονικού. Μάλιστα η 43χρονη φέρεται να είχε αναφέρει στον πρώην σύζυγό της πως είχε χρέη 50.000 ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Live News, το ζευγάρι είχε ανταλλάξει κάποια μηνύματα πριν το φονικό, στα οποία ο καθηγητής ρωτά την πρώην σύζυγό του για ποιο λόγο χρειάζεται τόσα χρήματα, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε να της τα δώσει επειδή φέρεται να αντιλήφθηκε ότι αυτά τα χρέη δεν ίσχυαν

Θύμα: «Γιατί προσπάθησες να πάρεις χρήματα από τον κοινό μας λογαριασμό;»

«Γιατί προσπάθησες να πάρεις χρήματα από τον κοινό μας λογαριασμό;» Κατηγορούμενη: «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί έχω οφειλές προς το Δημόσιο»

Σε άλλη συνομιλία που αποκάλυψε το Live News, ο φερόμενος δράστης ζητούσε από τους συνεργούς του να εκφοβίσουν τον Πολωνό καθηγητή επειδή κακοποιούσε τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 43χρονη. Μάλιστα, τους «έταξε» αμοιβή 50.000 ευρώ, τα οποία οι συνεργοί αρνήθηκαν. Φέρεται να πρόκειται για τα ίδια λεφτά που επιχειρούσε να «τραβήξει» η 43χρονη από τον κοινό λογαριασμό που είχε με τον πρώην άντρα της.

Δράστης: «Θέλω να εκφοβίσουμε λίγο τον πρώην σύζυγο της συντρόφου μου, γιατί κακοποιεί τα παιδιά. Θα πάρετε 50.000 ευρώ »

«Θέλω να εκφοβίσουμε λίγο τον πρώην σύζυγο της συντρόφου μου, γιατί κακοποιεί τα παιδιά. » Συνεργός: «Αν ισχύει κάτι τέτοιο, φίλε, δεν θέλουμε χρήματα»

Η 43χρονη που αρνιόταν μέχρι τέλους κάθε εμπλοκή της στο έγκλημα, λίγες εβδομάδες πριν την εν ψυχρώ δολοφονία, είχε κάνει την εξής ανατριχιαστική ανάρτηση: Μια φωτογραφία με έναν άντρα με κοστούμι, περιτριγυρισμένο από χρήματα, και κάνοντας ταγκ τον νέο της σύντροφο, έγραφε στην λεζάντα: «Όταν συνειδητοποιείς ότι διάλεξες τον καλύτερο μπαμπά για τα παιδιά σου»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 43χρονη ήταν εκείνη που σχεδίασε τη δολοφονία και ο σύντροφός της εκείνος που εκτέλεσε το σχέδιο. Ο τελευταίος ομολόγησε την πράξη του βγάζοντας από το κάδρο την σύντροφό του, λέγοντας πως έδρασε μόνος του, κάτι που δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξε την προφυλάκισή της πριν από 11 μήνες.

Νέα αποκάλυψη για την επικοινωνία φυσικού και ηθικού αυτουργού

Την μοιραία μέρα του φονικού, ο 36χρονος φυσικός αυτουργός και οι δύο Αλβανοί συνεργοί του, έχοντας νοικιάσει ένα πολυτελές αυτοκίνητο, μια Porsche Cayenne, πήγαν στο Χαϊδάρι όπου το πρώην ζευγάρι είχε ραντεβού με παιδοψυχολόγο. Εκεί είχε σκοπό ο δράστης να σκοτώσει τον Πολωνό καθηγητή σκοτώσει.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε και έτσι του έστησε νέο καρτέρι στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή. Εκεί θα πήγαινε το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πολωνός καθηγητής προκειμένου να παραλάβει τα παιδιά του, όμως ο δράστης είχε ήδη βάλει σε εφαρμογή το εναλλακτικό σχέδιο. Οι Αλβανοί συνεργοί του ήταν στην Αγία Παρασκευή και έκαναν κύκλους στην περιοχή. Από τα βίντεο ασφαλείας φαίνεται πως οι συνεργοί, περίμεναν τον φυσικό αυτουργό μια ώρα.

Αμέσως μετά την δολοφονία ο 36χρονος, έφυγε περπατώντας και έστριψε στο πρώτο στενό προς την Πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Πέταξε όπως είπε στους αστυνομικούς το όπλο τύπου Tokarev που είχε προμηθευτεί από την Ομόνοια και το μπουφάν που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων. Όπως είχε αναφέρει στους αστυνομικούς πήρε λεωφορείο, κατέβηκε στο κέντρο, από εκεί στο Χαϊδάρι και στη συνέχεια πήρε ταξί και έφτασε στο Ναύπλιο, πιστεύοντας πως έτσι, θα δημιουργήσει το άλλοθι του.

Οι αστυνομικοί από κάμερες εντόπισαν το νοικιασμένο αυτοκίνητο των Αλβανών συνεργών και στη συνέχεια τους ίδιους. Οι ίδιοι, όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη, ότι δηλαδή δολοφόνησε τον καθηγητή, άρχισαν να τον εκβιάζουν και να του ζητάνε 40.000-50.000 ευρώ για να μη μιλήσουν και μάλιστα όπως ισχυρίστηκαν, η ηθική αυτουργός δέχτηκε να τους πληρώσει αλλά δεν πρόλαβε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η επικοινωνία της 43χρονης με τον 36χρονο, γινόταν μέσω του ενός ανήλικου παιδιού της οικογένειας, το οποίο λειτουργούσε ως ενδιάμεσος «διαμεσολαβητής» μεταξύ της μητέρας του και του συντρόφου της, που φέρεται να χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο συνεργού.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε το Live News, η διαδρομή επικοινωνίας των δύο είχε ως εξής:

44χρονη → ανήλικος γιος της → κινητό συνεργού που είχε στην κατοχή του ο σύντροφός της

44χρονη ← ανήλικος γιος της ← κινητό συνεργού που χρησιμοποιούσε ο σύντροφός της

«Προκύπτει ότι είναι αθώα»

Ο δικηγόρος της 43χρονης, Αλέξανδρος Πασιατάς μίλησε στο Live News και δήλωσε στεναχωρημένος. Μάλιστα, τόνισε ότι το κύριο μέλημα της κατηγορούμενης ήταν τα παιδιά της και ότι με βάσει τα στοιχεία και τις συνομιλίες, προέκυπτε ότι η 43χρονη είναι αθώα.

«Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Εγώ δεν το περίμενα. Μίλησα και την τελευταία στιγμή μαζί της, κάνα μισάωρο πριν γίνει το περιστατικό. Είχα μιλήσει και το μεσημέρι και το πρωί, όπως και τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ και να πιστέψω ποτέ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι είναι στεναχωρημένη, κάποιες μέρες ήταν κάποιες πιο εύκολες, κάποιες πιο δύσκολες. Ξέρετε πώς είναι και μέσα στη φυλακή όταν εμφανίζεσαι ξαφνικά και αθώος. Και πίστευε ότι θα κερδίσει, αλλά δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα, παράπλευρα. Με τα παιδιά, με πράγματα που πρέπει να τακτοποιηθούν. Δυστυχώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση», είπε αρχικά.

Και διευκρίνισε σχετικά: «Όλα όσα ειπώθηκαν προηγουμένως για τα 50.000 ευρώ δεν ισχύουν. Δεν πήρε ποτέ λεφτά ή δεν ζήτησε λεφτά από κανέναν λογαριασμό. Ο λογαριασμός ήταν κοινός από την κοινή τους δουλειά και μάλιστα ο λόγος που ζητούσε λεφτά, είναι γιατί παρατήρησε ότι είχε κάνει μια ύποπτη κίνηση το θύμα, γιατί αγόρασε σπίτι με πάρα πολύ μεγάλο δάνειο, λοιπόν, πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια, και του ζητούσε: “Σε παρακαλώ πολύ, μην χρησιμοποιείς τον κοινό μας λογαριασμό“.

Αυτά φαίνονται στη δικογραφία. Δεν υπάρχει καμία συνομιλία της πελάτισσάς μου με κανέναν… με κανέναν γιο. Υπάρχουν τέσσερις κλήσεις των 30 δευτερολέπτων όταν είναι στο ταξί και πηγαίνει στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι συνομιλίες που έχουν βγει αφορούν μόνο στον φυσικό δράστη με τους συνεργούς του. Προκύπτει ότι είναι αθώα».

«Απλά έβλεπα ότι όντως στεναχωριόταν πάρα πολύ, γιατί και χθες που μιλούσαμε, κάποια στιγμή μου λέει: “Αλέξανδρε, καταλαβαίνω ότι έχουμε τα στοιχεία, πάει καλά το πράγμα και το δουλεύουμε και τα λοιπά… τα παιδιά“. Λέει όμως πάλι: “Τα παιδιά είναι το πρόβλημά μου“, μου λέει. “Τα παιδιά υφίστανται τις συνέπειες ακόμα και της θετικής για εμένα καθυστέρησης για το δικαστήριο”. Καταλάβατε; Τόσο σημαντικό ήταν, η συνέπεια», τόνισε κλείνοντας.

Πηγή: newsit.gr