Αποσύρθηκε ο Αρνάλντι, στον τελικό ο Κομπόλι!

Χωρίς αγώνα περνάει στον τελικό του Roland Garros ο Φλάβιο Κομπόλι, καθώς απέσυρε τη συμμετοχή του από τον ημιτελικό ο Ματέο Αρνάλντι!

Ο 24χρονος Ιταλός, που θα έπαιζε για πρώτη φορά σε ημιτελικά Grand Slam, ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές και δεν κατεβαίνει στην αποψινή αναμέτρηση με τον συμπατριώτη του.

Κατά συνέπεια, ο Κομπόλι περνάει στον πρώτο major τελικό του με walkover και θα βρει εκεί την Κυριακή (7/6, 16.00) τον Σάσα Ζβέρεφ.

Στο head to head ο Ζβέρεφ προηγείται με 3-1, ενώ έχει κερδίσει τις δύο από τις τρεις αναμετρήσεις τους στο χώμα.

Αρνάλντι και Κομπόλι μαζί σε συνέντευξη τύπου

Οι δύο Ιταλοί έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου και κάθισαν σε... απόσταση, αφού ο Κομπόλι έχει μπροστά του το μεγάλο ματς της Κυριακής!

Ήταν, μάλιστα, φανερή η καταπόνηση του Αρνάλντι, που παράλληλα ήταν πολύ στεναχωρημένος για τη χαμένη ευκαιρία του.

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