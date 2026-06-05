Προκριματικά στη Στουτγκάρδη ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα διεκδικήσει μέσω προκριματικών μια θέση στο κυρίως ταμπλό της Στουτγκάρδης (ATP 250).

Με το βλέμμα στο Wimbledon και την προσπάθεια που θα κάνει να μπει για πρώτη φορά σε Grand Slam, ο 21χρονος τενίστας θα δοκιμάσει στη γερμανική πόλη για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στο γρασίδι, φιλοδοξώντας να εξοικειωθεί με την επιφάνεια πριν πάει στο Λονδίνο.

Ο πρώτος του αντίπαλος θα είναι ο Σο Σιμαμπουκούρο (6/6, όχι πριν τις 13.30), που είχε νικήσει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Roland Garros, ενώ αν περάσει θα παίξει για μια θέση στο κυρίως ταμπλό με τον νικητή του ματς Καστελνουόβο-Ροντιόνοφ.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Μοldova Open, ο Στέφανος θα κάνει άλμα στο ranking την προσεχή Δευτέρα και θα πλησιάσει το Top 150 (είναι στο Νο.154 του live ranking), με νέο career high.