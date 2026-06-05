Ο Αντετοκούνμπο τραγουδάει «Άρης-Άρης» μαζί με τον Σιάο στο Μονακό (vid)

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο ταξίδεψαν στο κοσμοπολίτικο πριγκιπάτο με αφορμή το φημισμένο Monaco Grand Prix.

Μακριά από τα παρκέ και τις καθημερινές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δύο φίλοι, βρέθηκαν στο Μονακό, επιλέγοντας έναν από τους πιο λαμπερούς προορισμούς για να περάσουν χρόνο μαζί.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson και ο Greek Freak είχαν βρεθεί στα τέλη Απριλίου μαζί στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσουν μαζί τον αγώνα του Άρη κόντρα στον Πανιώνιο, με τον Αντετοκούνμπο να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Μονακό, οι δυο τους απαθανατίστηκαν να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης. Εικόνες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων τους έδειξαν να βρίσκονται πάνω σε σκάφος, απολαμβάνοντας τις στιγμές, με τον Σιάο να καταγράφει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φωνάζει «Άρης - Άρης...»!