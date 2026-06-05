Λέικερς: Ο Ριβς ζητάει max συμβόλαιο - Η διάρκεια και το ποσό

Ο Όστιν Ριβς θέλει να υπογράψει max συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς και δεν είναι βέβαιο αν θα δεχθεί να μειώσει τις απαιτήσεις του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους ένα κομβικό καλοκαίρι, με τους «Λιμνανθρώπους» να θέλουν να φτιάξουν μία ανταγωνιστική ομάδα γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει πολλές ανοιχτές υποθέσεις και μεγάλη προτεραιότητα αποτελεί η παραμονή του Όστιν Ριβς.

Ο Σλοβένος αστέρας έχει ξεκαθαρίσει στον οργανισμό πως θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί του και ότι δεν θέλει να παραχωρηθεί σε trade ούτε για κάποιον αστέρα, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

O 28χρονος αστέρας έχει player-option το καλοκαίρι έναντι 14.898,786 δολαρίων, αλλά αναμένεται να κάνει opt-out, αναζητώντας ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ο ίδιος έχει τονίσει πως θέλει να παραμείνει στους Λέικερς και γνωστές έγιναν οι απαιτήσεις του.

Όπως αναφέρει ο Μπραντ Τέρνερ, ο Ριβς αναμένεται να ζητήσει max συμβόλαιο πέντε χρόνων έναντι 239 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, παραμένει αβέβαιο αν θα δεχθεί να μειώσει τις απαιτήσεις του, ώστε να διευκολύνει το χτίσιμο του ρόστερ για τους «Λιμνανθρώπους».